OM : «Ça fait des mois qu’il n’adresse plus la parole à Benatia», malaise confirmé avec Mason Greenwood !

Pierrick Levallet

Rien ne va plus à l’OM en ce moment. Après la défaite contre le FC Lorient ce samedi (2-0), Medhi Benatia a piqué une colère noire en zone mixte. Pierre Ménès a alors tenu à souligner qu’un malaise plutôt conséquent s’est installé entre le dirigeant marseillais et Mason Greenwood au cours des derniers mois.

Ce samedi soir, Medhi Benatia a piqué une crise en zone mixte. Le dirigeant marseillais n’a pas digéré la défaite de l’OM contre le FC Lorient (2-0) et a donc vidé son sac face aux journalistes. Pierre Ménès a réagi au coup de gueule de l’ancien défenseur, et a notamment souligné un malaise avec Mason Greenwood qui existe depuis plusieurs mois maintenant.

Bagarre entre Rabiot et Rowe : Ce que le vestiaire de l'OM reproche à Benatia ! https://t.co/hdnfTUj78r — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

«Quel poids, quelle emprise Benatia peut-il avoir sur le groupe ?» « Benatia et Beye ? J’ai envie de dire, ils se démerdent. Ils font bien comme ils veulent. Il faut bien comprendre comment Benatia est perçu par les joueurs. Tu as un mec qui dit ‘je me casse’ puis finalement dit ‘je reviens’ puis dit après ‘je me casse à la fin de la saison’. Quel poids, quelle emprise peut-il avoir sur le groupe ? Entre ceux qui se disent ‘moi de toute façon, à la fin de saison je me barre’ - Pavard sait que son option d’achat ne sera pas levée » a d’abord confié l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.