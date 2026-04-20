Medhi Benatia a craqué : Un «malaise vraiment profond» est révélé à l'OM

Pierrick Levallet

Après la défaite de l’OM sur la pelouse du FC Lorient samedi soir (2-0), Medhi Benatia a craqué en zone mixte. Le dirigeant marseillais a laissé éclater sa colère et a vidé son sac sur le club phocéen. Un consultant sur La Chaîne L’Equipe a alors admis que cela reflétait d’un « malaise vraiment profond » au sein de la formation marseillaise.

Medhi Benatia a laissé éclater sa colère ce samedi soir après la défaite de l’OM contre le FC Lorient (2-0). Très agacé, le dirigeant marseillais s’est présenté en zone mixte et a abordé de nombreux sujets avec énervement. Son coup de gueule n’est pas passé inaperçu. Mais sur La Chaîne L’Equipe, Régis Brouard donne raison au directeur sportif du club phocéen.

🎙️L'intégralité de la prise de parole de Medhi Benatia après la défaite de l'OM à Lorient.



🗣️ « Quand je vois le match qu'on fait, je suis obligé de venir voir la presse parce que c'est un scandale ! »#EDS pic.twitter.com/kaW7jT95Qm — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) April 19, 2026

«C’est plus grave que ce qu’on aurait pu penser» « Il dit beaucoup de choses. Il vide son sac. Le malaise est vraiment profond. C’est plus grave que ce qu’on aurait pu penser ou imaginer. Une fois c’est l’entraîneur, une fois c’est... en fait il y a toujours quelque chose. Là, il parle de différents sujets : le vestiaire, le travail, l’institution, le club, l’envie, le manque de personnalité... Lui, son message corporel, il est énervé, il est très nerveux, il ne fait que bouger. Quand on est passionné de foot, on peut sortir et dire des choses comme ça. J’entends ce qu’il dit, je comprends. Il y a des choses qui me parlent, je lui donne raison. Au bout d’un moment, la responsabilité du joueur doit exister aussi » a d’abord expliqué le consultant dans L’Equipe du Soir.