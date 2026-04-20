Medhi Benatia a craqué : Un «malaise vraiment profond» est révélé à l'OM

Après la défaite de l’OM sur la pelouse du FC Lorient samedi soir (2-0), Medhi Benatia a craqué en zone mixte. Le dirigeant marseillais a laissé éclater sa colère et a vidé son sac sur le club phocéen. Un consultant sur La Chaîne L’Equipe a alors admis que cela reflétait d’un « malaise vraiment profond » au sein de la formation marseillaise.
Medhi Benatia a laissé éclater sa colère ce samedi soir après la défaite de l’OM contre le FC Lorient (2-0). Très agacé, le dirigeant marseillais s’est présenté en zone mixte et a abordé de nombreux sujets avec énervement. Son coup de gueule n’est pas passé inaperçu. Mais sur La Chaîne L’Equipe, Régis Brouard donne raison au directeur sportif du club phocéen.
«C’est plus grave que ce qu’on aurait pu penser»
« Il dit beaucoup de choses. Il vide son sac. Le malaise est vraiment profond. C’est plus grave que ce qu’on aurait pu penser ou imaginer. Une fois c’est l’entraîneur, une fois c’est... en fait il y a toujours quelque chose. Là, il parle de différents sujets : le vestiaire, le travail, l’institution, le club, l’envie, le manque de personnalité... Lui, son message corporel, il est énervé, il est très nerveux, il ne fait que bouger. Quand on est passionné de foot, on peut sortir et dire des choses comme ça. J’entends ce qu’il dit, je comprends. Il y a des choses qui me parlent, je lui donne raison. Au bout d’un moment, la responsabilité du joueur doit exister aussi » a d’abord expliqué le consultant dans L’Equipe du Soir.
«C’est un cas d’école, et ce n’est pas simple»
« Il faut arrêter de... Une fois c’était ‘on travaille trop’, une fois c’est ‘la tactique n’est pas bonne’... La responsabilité du joueur doit être présente. Il est fait pour ça, j’ai été joueur aussi. Ça m’est arrivé de passer complètement à travers mais on a une responsabilité. Là, j’ai l’impression que la responsabilité du joueur n’est pas réalisée. Et quand vous êtes dirigeants, est-ce que c’était le moment ? Est-ce qu’il fallait dire les choses de cette façon ? Parce que là, tout le monde a entendu et va interpréter les choses. Et malheureusement, tout le monde ne comprend pas ce que lui veut dire exactement. Est-ce que ça ne va pas approfondir le mal ? Est-ce que ça va guérir ? C’est un cas d’école, et ce n’est pas simple » a ensuite ajouté Régis Brouard. Relégué à la 6e place de Ligue 1, l’OM peut encore espérer décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Mais les hommes d’Habib Beye n’ont plus vraiment le droit à l’erreur.