«Scandale» pendant un match du PSG, le verdict est tombé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Son geste antisportif avait pourtant été qualifié de scandaleux par un journaliste du Parisien. Et ce, en raison de l'absence de ne serait-ce qu'un carton jaune donné par l'arbitre de la rencontre disputée par le PSG la semaine dernière. Le verdict des instances était attendu, mais le résultat fera un malheureux qui n'est pas celui qui a commis cette bousculade...

Le Paris Saint-Germain a fait un grand pas vers la qualification pour faire partie des 8 dernières équipes en lice pour le titre européen suprême. En milieu de semaine dernière, au Parc des princes qui fut le théâtre du 1/8ème de finale aller de C1 contre Chelsea, les hommes de Luis Enrique ont dû batailler pour aller chercher la victoire après avoir été rejoints par deux fois au score. Finalement, dans le dernier 1/4 d'heure, Khvicha Kvaratskhelia et les Parisiens ont réussi à faire plier le vainqueur de la Coupe du monde des clubs : score final 5 buts à 2.

Pour rappel, on est le 14/03. Le match était le 11/03 et Pedro Neto n’a toujours pas été sanctionné pour avoir poussé un ramasseur de balle. pic.twitter.com/iV7eTEfpPk — AleXebec🇨🇷 (@AleXebec75_) March 13, 2026

«Je pense que l'UEFA va rattraper l'erreur de l'arbitre» Cependant, dans les ultimes moments du match, Pedro Neto a craqué lorsqu'un ramasseur de balle ait mis trop de temps pour lui donner le ballon pour une remise en jeu. S'en est suivie une bousculade du ramasseur en question et une échauffourée entre joueurs et staff du PSG ainsi que de Chelsea. Au lendemain des faits, Dominique Séverac profitait d'une session de questions / réponses avec les internautes du Parisien pour faire savoir que l'UEFA était susceptible de rectifier l'erreur de l'arbitre central de ne pas sanctionner Neto pour son geste. « Il existe plusieurs dysfonctionnements sur cette action. L'attitude de Pedro Neto est un premier scandale. Le deuxième est l'attitude de l'arbitre qui ne l'avertit pas. J'aurais mis un rouge pour attitude antisportive (je crois que cela existe dans le règlement). Je pense que l'UEFA va rattraper l'erreur de l'arbitre ».