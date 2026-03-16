«Scandale» pendant un match du PSG, le verdict est tombé !

Son geste antisportif avait pourtant été qualifié de scandaleux par un journaliste du Parisien. Et ce, en raison de l'absence de ne serait-ce qu'un carton jaune donné par l'arbitre de la rencontre disputée par le PSG la semaine dernière. Le verdict des instances était attendu, mais le résultat fera un malheureux qui n'est pas celui qui a commis cette bousculade...
Le Paris Saint-Germain a fait un grand pas vers la qualification pour faire partie des 8 dernières équipes en lice pour le titre européen suprême. En milieu de semaine dernière, au Parc des princes qui fut le théâtre du 1/8ème de finale aller de C1 contre Chelsea, les hommes de Luis Enrique ont dû batailler pour aller chercher la victoire après avoir été rejoints par deux fois au score. Finalement, dans le dernier 1/4 d'heure, Khvicha Kvaratskhelia et les Parisiens ont réussi à faire plier le vainqueur de la Coupe du monde des clubs : score final 5 buts à 2.
«Je pense que l'UEFA va rattraper l'erreur de l'arbitre»
Cependant, dans les ultimes moments du match, Pedro Neto a craqué lorsqu'un ramasseur de balle ait mis trop de temps pour lui donner le ballon pour une remise en jeu. S'en est suivie une bousculade du ramasseur en question et une échauffourée entre joueurs et staff du PSG ainsi que de Chelsea. Au lendemain des faits, Dominique Séverac profitait d'une session de questions / réponses avec les internautes du Parisien pour faire savoir que l'UEFA était susceptible de rectifier l'erreur de l'arbitre central de ne pas sanctionner Neto pour son geste. « Il existe plusieurs dysfonctionnements sur cette action. L'attitude de Pedro Neto est un premier scandale. Le deuxième est l'attitude de l'arbitre qui ne l'avertit pas. J'aurais mis un rouge pour attitude antisportive (je crois que cela existe dans le règlement). Je pense que l'UEFA va rattraper l'erreur de l'arbitre ».
L'UEFA a statué pour Pedro Neto
Toutefois, il semblerait que le journaliste du Parisien se soit fourvoyé. Selon les informations de RMC Sport, l'UEFA aurait pris la décision de ne pas infliger de suspension à Pedro Neto. Le joueur de Chelsea ne devrait pas être sanctionné et aurait tout simplement écopé d'un avertissement. Mardi soir, l'ailier portugais de 26 ans sera de la partie à Stamford Bridge pour tenter d'inverser la tendance en la faveur des Blues contre le PSG pour ce 1/8ème de finale retour de Ligue des champions.