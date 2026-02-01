Mercato : Malgré sa mauvaise réputation, il a rapporté gros à l'OM

Durant ce mercato hivernal, l’OM a réussi quelques gros coups, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Pourtant, pour certains dossiers, c’était loin d’être gagné pour le club phocéen. Mais le travail des formateurs marseillais a fini par payer, effaçant ainsi certaines mauvaises réputations et permettant à l’OM de toucher le gros lot.
Depuis plusieurs années maintenant, la formation de l'OM est clairement pointée du doigt et annoncée comme défaillante. Mais ça commence désormais à aller beaucoup mieux à Marseille, où on s’est également tourné vers de la post-formation. Un choix qui a porté ses fruits et permis au club phocéen de mettre la main sur de jolis talents et les faire émerger au plus haut niveau. Pourtant, pour certains, c’était loin d’être gagné pour l’OM.
« Il avait une réputation de… »
C’est notamment le cas avec Robinio Vaz. En 2024, l’attaquant arrivait de Sochaux avec une mauvaise réputation. « On est très content de ce qu’on a pu faire avec lui. Il faut savoir qu’avant qu’il arrive chez nous, il avait une réputation de joueur pas simple à former. Nous on a réussi à le faire, on a réussi à lui apporter des choses », a fait savoir Lassad Hasni, responsable du centre de formation de l’OM, pour Footmercato. Malgré cette réputation, le club phocéen a réussi à bien former Robinio Vaz, lui permettant de se révéler sous les ordres de Roberto De Zerbi... et de rejoindre l'AS Rome cet hiver.
« Une belle histoire de formation, une belle trajectoire »
Après seulement quelques matchs à l'OM, Robinio Vaz a été vendu pour 25M€ au club italien. Une belle réussite pour la formation olympienne. « Quand on forme un attaquant dans le monde du football, ce sont les joueurs les plus demandés. (…) Quand on a accompagné des joueurs et qu’on les a formés, on est formateur toute la vie. Nous ce que l’on souhaite, c’est sa réussite, son bonheur, son plein épanouissement. Bien entendu, on privilégie les intérêts du club, mais je trouve que c’est une belle histoire Robinio Vaz. Quand on voit quand il arrive à Marseille et 18 mois après le joueur que l’on construit grâce à la formation et à l’équipe professionnelle, parce que l’équipe pro a fait beaucoup pour lui, c’est une belle histoire de formation, une belle trajectoire », a réagi Lassad Hasni.