Mercato : Malgré sa mauvaise réputation, il a rapporté gros à l'OM

Durant ce mercato hivernal, l’OM a réussi quelques gros coups, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Pourtant, pour certains dossiers, c’était loin d’être gagné pour le club phocéen. Mais le travail des formateurs marseillais a fini par payer, effaçant ainsi certaines mauvaises réputations et permettant à l’OM de toucher le gros lot.

Depuis plusieurs années maintenant, la formation de l'OM est clairement pointée du doigt et annoncée comme défaillante. Mais ça commence désormais à aller beaucoup mieux à Marseille, où on s’est également tourné vers de la post-formation. Un choix qui a porté ses fruits et permis au club phocéen de mettre la main sur de jolis talents et les faire émerger au plus haut niveau. Pourtant, pour certains, c’était loin d’être gagné pour l’OM.

« Il avait une réputation de… » C’est notamment le cas avec Robinio Vaz. En 2024, l’attaquant arrivait de Sochaux avec une mauvaise réputation. « On est très content de ce qu’on a pu faire avec lui. Il faut savoir qu’avant qu’il arrive chez nous, il avait une réputation de joueur pas simple à former. Nous on a réussi à le faire, on a réussi à lui apporter des choses », a fait savoir Lassad Hasni, responsable du centre de formation de l’OM, pour Footmercato. Malgré cette réputation, le club phocéen a réussi à bien former Robinio Vaz, lui permettant de se révéler sous les ordres de Roberto De Zerbi... et de rejoindre l'AS Rome cet hiver.