Divorce au PSG : Une offre de 45M€ prête à partir ?

Au Paris Saint-Germain, on se pencherait sur l'évolution de la situation d'Ousmane Diomandé. Le défenseur central de 22 ans du Sporting Portugal est en ce moment même engagé avec la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des nations au Maroc. Et alors que le mercato hivernal approche à grands pas, le Paris Saint-Germain préparerait une offre selon la presse portugaise. L'étau se resserre autour de Lucas Beraldo ?

En l'espace d'un an et demi, le PSG a recruté trois défenseurs centraux : Lucas Beraldo, Willian Pacho ainsi qu'Ilya Zabarnyi. Hormis le deuxième cité qui fait tant les beaux jours du Paris Saint-Germain que la sélection équatorienne, ni Beraldo ni Zabarnyi ne semble faire l'unanimité à l'instant T dans la capitale.

Lucas Beraldo, c'est bientôt la fin au PSG ? Si bien que l'avenir du défenseur central brésilien serait susceptible de s'écrire sur ses terres d'après diverses informations circulant en marge du mercato hivernal qui reprendra ses droits le 1er janvier prochain. En parallèle, la presse étrangère ouvre un dossier qui semble être lié à celui de Beraldo en défense : Ousmane Diomandé.