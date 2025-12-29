Divorce au PSG : Luis Enrique a vendu la mèche ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Paris Saint-Germain et Luis Enrique, le courant passe plus que bien. C'est pourquoi le technicien espagnol a accepté l'hiver dernier de prolonger son contrat pour deux saisons supplémentaires soit jusqu'en 2027. Le Qatar voudrait plus que cela, mais le principal intéressé pourrait bien refroidir les ardeurs de ses propriétaires...

Coach du PSG depuis le 5 juillet 2023, date de sa nomination officielle, Luis Enrique a changé la donne au sein du club de la capitale. Que ce soit au niveau de la philosophie de jeu, de la méthode d'entraînement avec l'écran géant au Campus PSG ou bien de ses passages en tribune lors des premières périodes des matchs de son équipe afin d'avoir une vue d'ensemble sur les performances comme au rugby, Enrique a transformé le Paris Saint-Germain en une machine à gagner.

Le Qatar veut blinder Luis Enrique Luis Enrique est le coach qui a offert au PSG sa première Ligue des champions. Mais ce n'est pas tout. L'Espagnol est aussi derrière la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale des clubs. Ce que le Paris Saint-Germain n'avait jamais remporté dans son histoire. De quoi inciter le Qatar à être prêt à miser très gros pour convaincre Enrique de rester au club outre l'expiration de son contrat courant jusqu'en juin 2027, refusant que leur relation prenne fin au bout de seulement quatre ans d'après Le Parisien.