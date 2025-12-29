Divorce au PSG : Luis Enrique a vendu la mèche ?

Entre le Paris Saint-Germain et Luis Enrique, le courant passe plus que bien. C'est pourquoi le technicien espagnol a accepté l'hiver dernier de prolonger son contrat pour deux saisons supplémentaires soit jusqu'en 2027. Le Qatar voudrait plus que cela, mais le principal intéressé pourrait bien refroidir les ardeurs de ses propriétaires...
Coach du PSG depuis le 5 juillet 2023, date de sa nomination officielle, Luis Enrique a changé la donne au sein du club de la capitale. Que ce soit au niveau de la philosophie de jeu, de la méthode d'entraînement avec l'écran géant au Campus PSG ou bien de ses passages en tribune lors des premières périodes des matchs de son équipe afin d'avoir une vue d'ensemble sur les performances comme au rugby, Enrique a transformé le Paris Saint-Germain en une machine à gagner.
Le Qatar veut blinder Luis Enrique
Luis Enrique est le coach qui a offert au PSG sa première Ligue des champions. Mais ce n'est pas tout. L'Espagnol est aussi derrière la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale des clubs. Ce que le Paris Saint-Germain n'avait jamais remporté dans son histoire. De quoi inciter le Qatar à être prêt à miser très gros pour convaincre Enrique de rester au club outre l'expiration de son contrat courant jusqu'en juin 2027, refusant que leur relation prenne fin au bout de seulement quatre ans d'après Le Parisien.
«Dans mes clubs précédents, je ne suis pas resté plus de quatre ans»
Cependant, Luis Enrique n'est pas connu pour rester de manière indéfinie aux rênes d'une équipe. Il n'est pas un Sir Alex Ferguson ou Arsène Wenger. Et pour cause, l'Espagne et le FC Barcelone sont ses deux expériences les plus longues qui se sont arrêtées au terme de trois saisons. Au PSG, il en fera quatre, et pas plus ? En janvier dernier, le coach parisien vendait presque la mèche. « Dans mes clubs précédents, je ne suis pas resté plus de quatre ans. J'ai eu besoin de me ressourcer, parce que l'énergie s'épuise. Il faut être à fond tous les jours, pour tous les matchs, toutes les compétitions, pour pouvoir durer plusieurs années. Et ça, ça use ».