Discussions confirmées avec un international français : Le PSG passe à l'attaque !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a déjà blindé trois de ses cadres la saison passée et se serait mis d'accord avec Willian Pacho pour que le défenseur équatorien prolonge son contrat. Il semblerait que le projet de Luis Campos soit d'en faire de même avec Bradley Barcola et Senny Mayulu, mais il y a un hic. Explications.

Bradley Barcola se trouve dans la troisième saison de son contrat au PSG. Comme RMC Sport l'a récemment souligné, c'est le moment pour Luis Campos d'entamer les discussions avec l'entourage de l'international français de 23 ans pour lui offrir un nouveau bail au Paris Saint-Germain. Néanmoins, le10sport.com vous a dévoilé le 9 décembre dernier que les échanges ne vont pas bon train entre les parties concernées.

Barcola laisse le PSG dans le flou L'attaquant dispose d'une offre de contrat en ses mains émanant du PSG, mais ne semble guère apprécier le statut qui est le sien à Paris sportivement parlant. C'est pourquoi il souhaite temporiser avant de donner une réponse franche aux décideurs du Paris Saint-Germain lorsque des clubs de Premier League comme Liverpool et Arsenal gardent un œil attentif sur l'évolution de la situation.