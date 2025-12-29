Problème d'argent à l'OM : Deux stars s'en vont !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques années, dans la foulée du titre obtenu en 2010, l'OM a du se lancer dans une cure d'austérité qui a eu pour conséquence le départ de plusieurs joueurs majeurs dont Lucho Gonzalez et Gabriel Heinze. Les deux internationaux argentins avaient du partir pour des raisons économiques.

En 2010, lorsque l'OM obtient son premier titre de champion de France depuis 1992, tout laisse penser que le club phocéen peut rêver d'une belle période. Cependant, les Marseillais sont rattrapés par des problèmes économiques et ne peuvent plus vivre au-dessus de leur moyen. S'engage alors une importante cure d'austérité qui va avoir pour conséquence le départ de plusieurs joueurs majeurs.

Heinze et Lucho poussés au départ A commencer par Gabriel Heinze. Recruté en 2009, l'ancien défenseur du PSG possède alors le plus gros salaire de Ligue 1 ce qui va pousser l'OM à sen séparer. « J'étais allé discuter avec lui (Jean-Claude Dassier, le président). Mais il m'a parlé d'argent, et pas de projet, ni de football. Moi, je suis un joueur de foot. Je suis parti la tête haute parce que je pensais que le club, et pas Deschamps, se trompait sur certaines choses. Je suis parti parce que j'ai des principes et des valeurs », confiait alors Gabriel Heinze qui avait finalement renoncé à sa dernière année de contrat avant de signer à l'AS Roma durant l'été 2011.