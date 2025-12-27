L'OM vire une star : La surprise est totale !

Recruté en 2009 en provenance du Real Madrid, Gabriel Heinze s'était rapidement imposé comme un joueur majeur de l'OM sous l'ère Deschamps. Cependant, seulement deux ans après son arrivée, l'Argentin est invité à partir face à la cure d'austérité imposée par la direction marseillaise.
C'est probablement l'un des plus jolis coups réalisés par l'OM au XXIe siècle. En 2009, alors qu'il est en manque de temps de jeu au Real Madrid, Gabriel Heinze débarque à Marseille cinq ans après avoir quitté le PSG où l'on vit cette signature comme une trahison. Peu importe pour le club phocéen qui ne regrettera pas ce transfert couronné de succès.
Heinze, le départ surprise en 2011
En effet, à l'OM Gabriel Heinze sera l'un des leaders de Didier Deschamps et remportera notamment le championnat en 2010 ainsi que deux Coupes de la Ligue (2010 et 2011) avant de partir, un peu à la surprise générale. La Provence rappelle qu'en 2011, l'OM ne peut plus vivre au-dessus de ses moyens et se lance dans une cure d'austérité à laquelle n'échappe pas Gabriel Heinze, qui était alors le plus gros salaire de Ligue 1 et donc un poids pour les finances marseillaises.
«Je suis parti la tête haute»
Peu emballé par le projet présenté, Gabriel Heinze décide de quitter l'OM en renonçant à sa dernière année de contrat. Un geste de classe du défenseur argentin qui s'engagera dans la foulée à l'AS Roma. Quelques temps plus tard, Heinze était d'ailleurs revenu sur son choix de quitter Marseille à un an de la fin de son contrat. « J'étais allé discuter avec lui (Jean-Claude Dassier, le président). Mais il m'a parlé d'argent, et pas de projet, ni de football. Moi, je suis un joueur de foot. Je suis parti la tête haute parce que je pensais que le club, et pas Deschamps, se trompait sur certaines choses. Je suis parti parce que j'ai des principes et des valeurs », confiait-il à l'époque comme le rapporte La Provence.