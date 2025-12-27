L'OM vire une star : La surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté en 2009 en provenance du Real Madrid, Gabriel Heinze s'était rapidement imposé comme un joueur majeur de l'OM sous l'ère Deschamps. Cependant, seulement deux ans après son arrivée, l'Argentin est invité à partir face à la cure d'austérité imposée par la direction marseillaise.

C'est probablement l'un des plus jolis coups réalisés par l'OM au XXIe siècle. En 2009, alors qu'il est en manque de temps de jeu au Real Madrid, Gabriel Heinze débarque à Marseille cinq ans après avoir quitté le PSG où l'on vit cette signature comme une trahison. Peu importe pour le club phocéen qui ne regrettera pas ce transfert couronné de succès.

Heinze, le départ surprise en 2011 En effet, à l'OM Gabriel Heinze sera l'un des leaders de Didier Deschamps et remportera notamment le championnat en 2010 ainsi que deux Coupes de la Ligue (2010 et 2011) avant de partir, un peu à la surprise générale. La Provence rappelle qu'en 2011, l'OM ne peut plus vivre au-dessus de ses moyens et se lance dans une cure d'austérité à laquelle n'échappe pas Gabriel Heinze, qui était alors le plus gros salaire de Ligue 1 et donc un poids pour les finances marseillaises.