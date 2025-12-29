PSG - Transfert d’un gros joueur : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Et si Ibrahima Konaté signait au PSG en juin prochain ? Son contrat à Liverpool arrive à son terme, et le club de la capitale suivrait l’évolution de la situation de près. Le Real Madrid tait également annoncé sur le dossier, mais les Merengue se seraient finalement retirés de la course. Et la tendance semble se confirmer.

Le PSG pourrait frapper un grand coup sur le mercato... l’été prochain ! Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale ne comptait pas être très actif sur le marché des transferts en janvier. En revanche, les Rouge-et-Bleu prépareraient leur recrutement pour le prochain mercato estival.

Le PSG garde un oeil attentif sur Konaté Et dans cette optique, le PSG aurait coché le nom d’Ibrahima Konaté sur sa liste. Le défenseur central de 26 ans arrive en fin de contrat avec Liverpool, et les négociations pour sa prolongation ne semblent pas vraiment avancer. L’international français pourrait ainsi se laisser tenter par une aventure chez les champions d’Europe 2025.