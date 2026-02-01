F1 : Red Bull sous pression, Max Verstappen «regardera ailleurs si...» !

En plein milieu de la saison dernière, de nombreuses rumeurs évoquaient un potentiel départ de Max Verstappen de Red Bull. Le Néerlandais était alors annoncé chez Mercedes. Finalement, ce transfert n’a pas eu lieu… mais pourrait n’être que partie remise. Si Verstappen est donc reparti pour une nouvelle année avec son écurie, son avenir pourrait rapidement s’écrire ailleurs en fonction de certaines conditions.
Dans quelques semaines maintenant, la saison 2026 de Formule 1 va reprendre. Pour cet exercice, Max Verstappen sera encore chez Red Bull. Malgré plusieurs rumeurs insistantes de départ vers Mercedes, le Néerlandais avait assuré qu’il continuerait au sein de son écurie. Mais cela pourrait ne pas durer alors que le quadruple champion du monde a pourtant un contrat jusqu'en 2028.
Combien de temps Verstappen va-t-il rester chez Red Bull ?
Max Verstappen est donc reparti pour une nouvelle saison avec Red Bull. Mais y restera-t-il encore longtemps ? La pression serait clairement sur les épaules de son écurie et des performances de la monoplace qui sera mise entre les mains du Néerlandais. Rapporté par f1i, Johnny Herbert a fait savoir concernant l'avenir de Verstappen : « Il faut simplement aller plus vite que tous les autres. Très clairement, parce que Max connaît parfaitement le fonctionnement de l’équipe. Fondamentalement, tout dépendra de la voiture avec laquelle ils commenceront la saison : est-elle la plus rapide, l’une des plus rapides, ou très proche ? Cela peut même varier selon les circuits. En tant que pilote, on se demande toujours ce qui va m’aider à gagner mon prochain championnat du monde. La seule façon d’y parvenir, c’est d’avoir une voiture avec laquelle on peut se battre ».
« Il n’est pas là pour finir deuxième »
« Être en mesure de challenger, c’est une chose. Mais il faut battre des équipes comme Mercedes, par exemple. S’ils n’y arrivent pas, alors il regardera ailleurs. C’est la nature même des pilotes. Il n’est pas là pour finir deuxième. Sa mentalité profonde, c’est de gagner, et quand il ne gagne pas, cela l’agace énormément », a-t-il ajouté. Red Bull sait donc à quoi s'en tenir : pour éviter les envies d’ailleurs de Max Verstappen, il faudra lui donner une monoplace performante et capable de jouer les premiers rôles.