F1 : Red Bull sous pression, Max Verstappen «regardera ailleurs si...» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En plein milieu de la saison dernière, de nombreuses rumeurs évoquaient un potentiel départ de Max Verstappen de Red Bull. Le Néerlandais était alors annoncé chez Mercedes. Finalement, ce transfert n’a pas eu lieu… mais pourrait n’être que partie remise. Si Verstappen est donc reparti pour une nouvelle année avec son écurie, son avenir pourrait rapidement s’écrire ailleurs en fonction de certaines conditions.

Dans quelques semaines maintenant, la saison 2026 de Formule 1 va reprendre. Pour cet exercice, Max Verstappen sera encore chez Red Bull. Malgré plusieurs rumeurs insistantes de départ vers Mercedes, le Néerlandais avait assuré qu’il continuerait au sein de son écurie. Mais cela pourrait ne pas durer alors que le quadruple champion du monde a pourtant un contrat jusqu'en 2028.

Verstappen : Cet «accident» qui a rendu sa semaine «plus compliquée», mais tout s’est arrangé ! https://t.co/soW0eVALoH — le10sport (@le10sport) February 1, 2026

Combien de temps Verstappen va-t-il rester chez Red Bull ? Max Verstappen est donc reparti pour une nouvelle saison avec Red Bull. Mais y restera-t-il encore longtemps ? La pression serait clairement sur les épaules de son écurie et des performances de la monoplace qui sera mise entre les mains du Néerlandais. Rapporté par f1i, Johnny Herbert a fait savoir concernant l'avenir de Verstappen : « Il faut simplement aller plus vite que tous les autres. Très clairement, parce que Max connaît parfaitement le fonctionnement de l’équipe. Fondamentalement, tout dépendra de la voiture avec laquelle ils commenceront la saison : est-elle la plus rapide, l’une des plus rapides, ou très proche ? Cela peut même varier selon les circuits. En tant que pilote, on se demande toujours ce qui va m’aider à gagner mon prochain championnat du monde. La seule façon d’y parvenir, c’est d’avoir une voiture avec laquelle on peut se battre ».