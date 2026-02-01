Verstappen : Cet «accident» qui a rendu sa semaine «plus compliquée», mais tout s’est arrangé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vice-champion du monde en 2025, Max Verstappen espère récupérer son trône en 2026. Cette semaine, le champion néerlandais n’a pas énormément pris part aux essais hivernaux de Barcelone, notamment en raison d’un gros accident pour son nouveau coéquipier chez Red Bull. Néanmoins, le pilote de 28 ans a apprécié l’expérience à bord de sa nouvelle monoplace.

Cette semaine de fin janvier a été marquée par les essais hivernaux de Barcelone. Si Ferrari et notamment Lewis Hamilton se sont distingués avec le meilleur temps obtenu, Red Bull et Max Verstappen ont vu leurs essais être perturbés. Et pour cause, mardi après-midi, Isack Hadjar a subi un gros accident en endommageant largement la nouvelle RB-22. Un coup dur pour le jeune Français, qui a malheureusement perturbé cette période d’essais hivernaux.

« L’accident a rendu la semaine bien plus compliquée qu’elle n’aurait dû l’être » S’il reconnaît que l’accident de son nouveau coéquipier n’a pas aidé, Max Verstappen a livré des premiers retours positifs autour de la nouvelle monoplace de l’écurie autrichienne. « L’accident a rendu la semaine bien plus compliquée qu’elle n’aurait dû l’être. C’était agréable de retrouver la piste cette semaine. Nous avons beaucoup appris, même si je n’ai pas pu piloter énormément lors de la première matinée. Nous allons maintenant analyser toutes les données. Globalement, c’était bien. Avec le nouveau moteur, c’est important de faire autant de tours, et c’est un bon début. C’est un travail en cours, mais nous étions prêts dès le départ. Beaucoup d’efforts ont été investis ces dernières années, et voir ce moteur fonctionner immédiatement en piste, c’était vraiment positif », a ainsi confié Verstappen dans des propos relayés par F1Only.