L'annonce tant attendue d'un ami proche de Michael Schumacher : «Il va de mieux en mieux»

Chaque information concernant l'état de santé de Michael Schumacher est scrutée avec attention puisque sa famille ne laisse rien filtrer afin de préserver sa vie privée. Mais un ancien pilote de F1, qui se considère comme un ami proche du Baron Rouge, fait plusieurs révélations.

Depuis décembre 2013, l'état de santé de Michael Schumacher est un secret très bien gardé par sa famille. Et pour cause, après plusieurs semaines dans le coma, le septuple champion du monde avait certes survécu à son accident de ski, mais avec de graves séquelles. Difficile de savoir lesquelles exactement tant ses proches communiquent peu à ce sujet. Cependant, Riccardo Patrese, qui a été le coéquipier de l'Allemand lors de la saison 1993 chez Benetton et qui se présente comme un ami proche de Michael Schumacher, a dévoilé quelques informations concernant l'état de santé du Baron Rouge. Et elles sont rassurantes.

«J’ai appris par un ami qu’il allait de mieux en mieux» « J’ai appris par un ami qu’il allait de mieux en mieux. On me dit qu’il peut s’asseoir, regarder autour de lui et établir un contact visuel. […] Il est comme absent, dans son monde, mais il reconnaît les gens autour de lui, des visages familiers. Je suis sûr qu’il ne sait plus qu’il est sept fois champion du monde », a-t-il confié auprès de Hochgepokert, avant d'afficher ses espoirs pour Michael Schumacher : « J’espère que Michael se porte mieux chaque jour, car c’est un ami proche. Je suis vraiment triste de le voir dans cette situation. J’espère que son état s’améliorera. C’est le souhait de tous ses fans, et le mien encore plus, en tant qu’ami ».