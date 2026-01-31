Pierre Gasly : Gros investissement loin de la Formule 1, c'est du jamais-vu !

Alors qu’il se prépare à entamer une nouvelle saison de Formule 1 toujours sous les couleurs d’Alpine, Pierre Gasly se démarque également en dehors de la catégorie reine. En effet, le pilote français est récemment devenu le premier pilote en activité à investir dans une équipe de MotoGP, du jamais vu. Explications.
En 2025, Pierre Gasly et Alpine ont connu une saison véritablement catastrophique. Cela n’empêche pas le Normand d’être totalement investi et enthousiaste à l’orée de cette nouvelle saison 2026. En attendant de redémarrer la compétition, le pilote français s’est récemment distingué en réalisant un investissement important en dehors du monde de la Formule 1.
Un investissement historique pour Pierre Gasly en MotoGP
Comme le rapporte l’Auto Journal, Pierre Gasly est devenu le premier pilote en activité à investir dans une écurie de MotoGP. Il s’agit de l’écurie Tech3, dirigée par Günther Steiner, ancien directeur de Haas notamment. « Je suis ravi d’avoir l’opportunité d’investir dans Tech3 aux côtés du SLAM Fund. J’ai une forte conviction dans la solidité de la marque Tech3 et dans la croissance à long terme du MotoGP. Tech3 dispose d’un potentiel significatif encore inexploité, et j’ai hâte de contribuer à renforcer encore le profil de l’équipe », a notamment confié Pierre Gasly après l’officialisation de cette heureuse nouvelle.
Nouvel investissement après le FC Versailles pour Pierre Gasly
« C’est une période extrêmement excitante pour entrer en MotoGP, et il était important pour IKON Capital et moi de réunir un groupe d’investisseurs partageant une vision à long terme pour l’équipe Tech3. Nous sommes rejoints par un groupe solide qui comprend le sport automobile, apporte une réelle valeur ajoutée et partage nos valeurs fondamentales », a expliqué de son côté Günther Steiner. A noter que Tech3 n’est pas le premier investissement important réalisé par Pierre Gasly en dehors de la Formule 1. En mars 2024, le pilote français était devenu le copropriétaire du FC Versailles, club de football actuellement pensionnaire de National (3ème échelon du football français).