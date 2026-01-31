Pierre Gasly : Gros investissement loin de la Formule 1, c'est du jamais-vu !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors qu’il se prépare à entamer une nouvelle saison de Formule 1 toujours sous les couleurs d’Alpine, Pierre Gasly se démarque également en dehors de la catégorie reine. En effet, le pilote français est récemment devenu le premier pilote en activité à investir dans une équipe de MotoGP, du jamais vu. Explications.

En 2025, Pierre Gasly et Alpine ont connu une saison véritablement catastrophique. Cela n’empêche pas le Normand d’être totalement investi et enthousiaste à l’orée de cette nouvelle saison 2026. En attendant de redémarrer la compétition, le pilote français s’est récemment distingué en réalisant un investissement important en dehors du monde de la Formule 1.

Un investissement historique pour Pierre Gasly en MotoGP Comme le rapporte l’Auto Journal, Pierre Gasly est devenu le premier pilote en activité à investir dans une écurie de MotoGP. Il s’agit de l’écurie Tech3, dirigée par Günther Steiner, ancien directeur de Haas notamment. « Je suis ravi d’avoir l’opportunité d’investir dans Tech3 aux côtés du SLAM Fund. J’ai une forte conviction dans la solidité de la marque Tech3 et dans la croissance à long terme du MotoGP. Tech3 dispose d’un potentiel significatif encore inexploité, et j’ai hâte de contribuer à renforcer encore le profil de l’équipe », a notamment confié Pierre Gasly après l’officialisation de cette heureuse nouvelle.