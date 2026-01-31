«Ce sera la clé» : Lewis Hamilton dévoile son secret pour retrouver la victoire avec Ferrari

Lewis Hamilton n'a pas du tout rempli ses objectifs pour sa première saison chez Ferrari. Le septuple champion du monde n'a pas remporté la moindre course et n'a pas non plus décroché de podium. Néanmoins, il semble avoir la solution pour inverser la tendance en 2026.
La première saison de Lewis Hamilton chez Ferrari était loin de répondre aux attentes. Mais le Britannique espère bien relancer la machine en 2026, une année marquée par un énorme changement de réglementation. Et alors que la hiérarchie est impossible à déterminer pour le moment, Ferrari a laissé une bonne impression lors des premiers tests estivaux puisque Lewis Hamilton a signé le meilleur temps de la semaine à Barcelone. De quoi faire rêver les fans de la Scuderia, mais le septuple champion du monde est conscient que la concurrence avec les autres écuries de pointe sera animée et assure que le développement durant la saison sera la clé pour faire la différence.
Lewis Hamilton annonce la couleur
« Ça a été une semaine vraiment plaisante. On a beaucoup travaillé cet hiver pour arriver aux tests. On a vécu un début de semaine inhabituel avec une journée sous la pluie, mais ce n’est pas mal. En matière de compréhension de la voiture, on a bien moins d’appui aérodynamique que les années précédentes. La voiture est plus amusante à piloter, elle survire et glisse davantage, mais elle est plus facile à rattraper », lance-t-il dans des propos rapportés par F1i, avant de poursuivre.
«Il y a des choses à comprendre, le développement sera la clé»
« C’est bien de voir le kilométrage qu’on a déroulé ces derniers jours, je suis très reconnaissant envers les gens de l’usine, car on n’a pas eu de problèmes. Ça a été plusieurs journées solides. On ne se fait pas d’illusion, on a vu Mercedes faire un très bon roulage aussi, Red Bull a beaucoup roulé aussi, donc on ne sait pas où on est. C’est une première semaine très solide, et on peut progresser à partir de là. Il y a des choses à comprendre, le développement sera la clé, et on va s’assurer qu’on ne laissera aucun sujet sur la table. On veut être clairs et concis sur les communications et sur les décisions que l’on prend, et il faudra qu’on soit tous à notre meilleur niveau. Ça sera intense, on a beaucoup de journées promotionnelles la semaine prochaine. L’équipe va digérer tout ce qu’on a fait cette semaine, étudier les retours de Charles et moi, et tenter de tout reconfigurer pour les tests de Bahreïn », ajoute Lewis Hamilton.