«Ce sera la clé» : Lewis Hamilton dévoile son secret pour retrouver la victoire avec Ferrari

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lewis Hamilton n'a pas du tout rempli ses objectifs pour sa première saison chez Ferrari. Le septuple champion du monde n'a pas remporté la moindre course et n'a pas non plus décroché de podium. Néanmoins, il semble avoir la solution pour inverser la tendance en 2026.

La première saison de Lewis Hamilton chez Ferrari était loin de répondre aux attentes. Mais le Britannique espère bien relancer la machine en 2026, une année marquée par un énorme changement de réglementation. Et alors que la hiérarchie est impossible à déterminer pour le moment, Ferrari a laissé une bonne impression lors des premiers tests estivaux puisque Lewis Hamilton a signé le meilleur temps de la semaine à Barcelone. De quoi faire rêver les fans de la Scuderia, mais le septuple champion du monde est conscient que la concurrence avec les autres écuries de pointe sera animée et assure que le développement durant la saison sera la clé pour faire la différence.

New year, new drive. Same mission. Welcome to the SF-26 🏎️💥 pic.twitter.com/p6BNGeBEjF — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) January 24, 2026

Lewis Hamilton annonce la couleur « Ça a été une semaine vraiment plaisante. On a beaucoup travaillé cet hiver pour arriver aux tests. On a vécu un début de semaine inhabituel avec une journée sous la pluie, mais ce n’est pas mal. En matière de compréhension de la voiture, on a bien moins d’appui aérodynamique que les années précédentes. La voiture est plus amusante à piloter, elle survire et glisse davantage, mais elle est plus facile à rattraper », lance-t-il dans des propos rapportés par F1i, avant de poursuivre.