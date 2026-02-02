Wembanyama se fait rentrer dedans : Ce joueur qui le met en «panique» !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A 22 ans seulement, Victor Wembanyama s'est déjà totalement installé dans le paysage de la NBA. La star française vend déjà plus de maillots que LeBron James en NBA et lui est passé devant dans les votes pour le All-Star Game programmé pour le 15 février prochain. La supériorité de Wemby dans la raquette impressionne, mais il n'est certainement pas intouchable ni injouable. Le secret pour l'arrêter à été révélé en direct !

Pour la première fois de l'histoire, un joueur français figurera dans une équipe de départ au All-Star Game. Le dimanche 15 février prochain, Victor Wembanyama fera partie du 5 majeur de la conférence Ouest aux côtés de Luka Doncic, Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander et Stephen Curry. Le meneur de jeu des Golden State Warriors est donc l'unique représentant américain de cette équipe de départ à l'Ouest. Bien que Tony Parker ait raflé quatre titres de champion NBA et un titre de MVP des finales en 2007, TP n'a jamais eu l'honneur d'être sélectionné en tant que titulaire d'une équipe de All-Star Game.

🚨 INCROYABLE !



Le français Victor Wembanyama a dépassé la légende LeBron James dans les ventes de maillots cette année 🤯



C’EST LE NOUVEAU VISAGE DE LA NBA. pic.twitter.com/hAnY71JPCo — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) January 27, 2026

«On ne le défend jamais avec un grand joueur. Sinon, vous verrez comment il va tout brûler» Grâce à ses performances avec les San Antonio Spurs depuis le début de la saison malgré quelques pépins physiques, Victor Wembanyama a été récompensé par les votants et prendre part à cette fête du basket dans deux semaines. Cependant, le franchise player de l'équipe texane est loin d'être aussi injouable que certains observateurs et joueurs le laissent penser. Dillon Brooks, ailier des Phoenix Suns, a lâché ses vérités concernant Wemby au cours d'un live. Le Français est tout sauf intouchable à son sens. « J'ai son numéro. Allez vérifier. Il le sait aussi. C'est le seul joueur de la NBA dont j'ai le numéro. (ndlr il sait le gérer et connaît ses points faibles). Tout le monde suit désormais ce plan pour le défendre. On ne le défend jamais avec un grand joueur. Sinon, vous verrez comment il va tout brûler ».