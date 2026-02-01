Danse avec les Stars : Le salaire de Laure Manaudou fuite dans la presse (et c’est beaucoup moins que son frère l’an dernier)

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le 23 janvier dernier, l'une des émissions phares de TF1 a refait surface. En effet, Danse avec les Stars a lancé sa quinzième saison avec un casting alléchant. Parmi les stars présentes cette année, Laure Manaudou tentera de faire mieux que son frère Florent, arrivé deuxième du concours l'an dernier. En tout cas, elle aura du mal à atteindre le salaire de celui qui touchait 400 000 euros en 2025.

Présente au casting de Danse avec les Stars cette année, Laure Manaudou n'a pas débuté la saison de la meilleure des manières en étant plutôt dans le bas de classement. L'ancienne nageuse, l'une des sportives les plus françaises les plus célèbres, se rattrape toutefois en profitant du deuxième cachet le plus important attribué aux stars de l'émission, et ce malgré la présence de Stéphane Bern ou encore Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025.

100 000€ pour Laure Manaudou à Danse avec les Stars Public a récemment révélé les salaires des candidats de Danse avec les Stars. Au casting cette année, c'est l'acteur américain Ian Ziering, célèbre notamment pour son rôle dans la série Beverly Hills 90210 dans les années 1990, qui domine les débats avec 130 000€. Une somme à laquelle s'ajouteraient 10 000€ euros supplémentaires par semaine après un mois de compétition. Il devance donc Laure Manaudou qui pointe à la 2ème place avec 100 000€. La streameuse Maghla et Stéphane Bern suivent alors qu'en fin de classement, ce sont l'influenceur Marcus et la chanteuse Emma, ancienne élève de la Star Academy, qui toucheraient le moins d'argent (30 000 et 25 000€ respectivement).