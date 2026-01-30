Un journaliste apprend «à nager grâce à Léon Marchand» : La scène «improbable» !

Il aura suffi d'une semaine pour que Léon Marchand devienne l'une des plus grandes stars du sport français. Quadruple champion olympique à Paris, la nageur a vu sa notoriété grimper en flèche en France. Ce qui lui vaut désormais d'être très réclamé par les médias. Et un journaliste raconte qu'il s'est même mis à l'eau pour Léon Marchand.
Les Jeux Olympiques de Paris resteront comme ceux de l'explosion de Léon Marchand aux yeux du grand public. Le nageur français avait effectivement remporté cinq médailles donc quatre en or. Et quelques semaines plus tard, le héros de JO 2024 était sur le plateau de Clique pour sa première interview après sa semaine exceptionnelle. Mouloud Achour, l'animateur-producteur de l'émission de Canal+, raconte d'ailleurs qu'il a appris à nager pour l'occasion.
L'incroyable anecdote de Mouloud Achour avec Léon Marchand
« Je voulais savoir de quoi j'allais parler, je n'y connaissais rien. Sauf que pendant les Jeux de Paris, on s'est retrouvé avec des potes à regarder un gars nager ! C'était improbable sur le papier (sourire). Mais il y avait une telle ferveur qu'on s'est fait embarquer. Je ne savais pas nager donc, avant de le recevoir, j'ai appelé un copain qui m'a mis dans une piscine. J'ai capté le truc de concentration, de la respiration, le fait de voir des carreaux dans un bassin toute la journée. Au final, c'est vrai, j'ai appris à nager grâce à Léon Marchand ! », raconte-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE.
Il faut dire que Clique est devenu un passage obligatoire pour les plus grands sportifs français. Et Mouloud Achour explique comment il en est arrivé là : « Ils sont de la génération qui écoute Travis Scott, Future, Laylow, Kendrick Lamar... Si tu veux voir les interviews de ces artistes, il y a un seul média en France, c'est Clique. Wembanyama, Mbappé et Marchand veulent être là où les artistes qu'ils admirent sont... C'est aussi simple que ça. Pour les gens qui écoutent cette musique, qui sont plus nombreux que ceux qui regardent la télévision, c'est naturel d'aller là où leurs idoles s'expriment. Mais mon ambition, c'est d'être un trait d'union entre générations, c'est pour ça que c'est important de rester aussi à la télévision sur Canal. Et l'autre explication, c'est que ces sportifs sont à l'aise parce qu'ils sont dans une safe place ».