Un journaliste apprend «à nager grâce à Léon Marchand» : La scène «improbable» !

Il aura suffi d'une semaine pour que Léon Marchand devienne l'une des plus grandes stars du sport français. Quadruple champion olympique à Paris, la nageur a vu sa notoriété grimper en flèche en France. Ce qui lui vaut désormais d'être très réclamé par les médias. Et un journaliste raconte qu'il s'est même mis à l'eau pour Léon Marchand.

Les Jeux Olympiques de Paris resteront comme ceux de l'explosion de Léon Marchand aux yeux du grand public. Le nageur français avait effectivement remporté cinq médailles donc quatre en or. Et quelques semaines plus tard, le héros de JO 2024 était sur le plateau de Clique pour sa première interview après sa semaine exceptionnelle. Mouloud Achour, l'animateur-producteur de l'émission de Canal+, raconte d'ailleurs qu'il a appris à nager pour l'occasion.

Léon Marchand a choisi Clique pour sa 1ère interview après les JO. Dès demain sur myCANAL. pic.twitter.com/S5tyfsp6D5 — CLIQUE (@cliquetv) September 27, 2024

L'incroyable anecdote de Mouloud Achour avec Léon Marchand « Je voulais savoir de quoi j'allais parler, je n'y connaissais rien. Sauf que pendant les Jeux de Paris, on s'est retrouvé avec des potes à regarder un gars nager ! C'était improbable sur le papier (sourire). Mais il y avait une telle ferveur qu'on s'est fait embarquer. Je ne savais pas nager donc, avant de le recevoir, j'ai appelé un copain qui m'a mis dans une piscine. J'ai capté le truc de concentration, de la respiration, le fait de voir des carreaux dans un bassin toute la journée. Au final, c'est vrai, j'ai appris à nager grâce à Léon Marchand ! », raconte-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE.