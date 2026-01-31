Antoine Dupont en «rêve», le rendez-vous à l'autre bout du monde qui va faire des étincelles

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'heure de vérité approche pour Antoine Dupont. Le champion olympique à VII se retrouve à quelques jours de son retour avec le XV de France 11 mois après sa terrible blessure au genou droit. Des retrouvailles qu'il attend avec impatience avant le rendez-vous d'une vie. Ce qui l'anime chaque jour et qui pourrait prendre une tournure historique loin de ses terres de Castelnau-Magnoac.

Il y a près d'un an, Antoine Dupont disputait son dernier match avec le XV de France. La faute à un déblayage rugueux en sortie de ruck à l'Aviva Stadium lors du choc entre les Bleus et l'Irlande pour le compte du Tournoi des 6 nations (42-27). Résultat ? Rupture d'un ligament croisé de son genou droit l'obligeant à passer sur la table d'opération. Une blessure déjà contractée quelques années auparavant pour le demi de mêlée du XV de France et qui allait l'éloigner des terrains jusqu'à l'approche de la fin de l'année civile 2025 avec le Stade toulousain.

A rare enough, long Antoine Dupont interview in English 🗣👏



He was speaking @SixNationsRugby launch, in Edinburgh🏉



"There's no room for mistakes. If you lose the first game at home, it becomes very difficult to win the tournament. So it is extremely important to start well." pic.twitter.com/rfi0kx1kqW — Pat McCarry (@patmccarry) January 29, 2026

«Je pense que cette Marseillaise aura plus d'impact et un parfum particulier» Ayant signé son retour avec le champion de France, le tout en prolongeant son contrat jusqu'en juin 2031 à l'automne dernier, Antoine Dupont s'apprête à retrouver le XV de France. Le capitaine des Bleus s'est dernièrement livré à L'Equipe Magazine à la mi-janvier et a avoué espérer pouvoir chanter La Marseillaise dès le France - Irlande programmé le 5 février prochain au Stade de France pour le Tournoi des 6 nations. « Mon retour en Bleu ? J'espère que ce sera pour le France-Irlande et je pense que cette Marseillaise aura plus d'impact et un parfum particulier, puisque je me suis blessé il y a un an contre l'Irlande. C'est toujours une joie et un véritable privilège de pouvoir porter le maillot de l'équipe de France et chanter l'hymne national ».