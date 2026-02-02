«Certain à 110%» la discussion qui a scellé son départ de l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Une fois n’est pas coutume, le mercato est animé à l’OM. Que ce soit dans le sens des arrivées que des départs, ça a bougé au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi. Plus d’un joueur a quitté Marseille en ce mois de janvier, notamment afin de se relancer et aller chercher du temps de jeu ailleurs. Un joueur de l’OM a d’ailleurs joué un rôle dans l’un de ces départs.

Ayant de nombreux joueurs à sa disposition, Roberto De Zerbi fait forcément des déçus du côté de l’OM. Durant la première partie de saison, le temps de jeu a été réduit pour plus d’un Marseillais. Ainsi, pour eux, la solution a été de s’en aller à l’occasion de ce mercato hivernal. Il y a ainsi eu plusieurs départs au sein de l’effectif de l’OM au cours des dernières semaines.

Mercato : Malgré sa mauvaise réputation, il a rapporté gros à l'OM https://t.co/JZ4lcb0Hjd — le10sport (@le10sport) February 1, 2026

« Je suis donc sûr que tout se passera bien » Ça a été le cas de Neal Maupay. Clairement plus dans les plans de Roberto De Zerbi à l’OM, l’attaquant a rejoint le FC Séville pour tenter de se relancer. Parti en Andalousie, il a expliqué pour les médias de son club : « J'ai parlé avec l'entraîneur avant de venir ici. Il m'a dit qu'il avait besoin d'un joueur comme moi, et je lui ai répondu que j'espérais qu'un accord serait rapidement trouvé entre les clubs afin que je puisse rejoindre Séville et jouer pour son équipe. Quand je lui ai parlé au téléphone, j’ai parfois senti que mon intuition me disait ce qui était bon pour moi et ce qui ne l’était pas. J’ai senti que c’était un bon entraîneur et une personne encore meilleure . Il est très proche des joueurs et inspire beaucoup confiance, ce dont j’ai besoin. Je suis donc sûr que tout se passera bien ».