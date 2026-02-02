«C’est la meilleure solution» pour l’OM, il faut s’en séparer !

Actuellement, ça ne va pas très bien à l’OM. Le club phocéen traverse une période de fortes turbulences avec notamment cette catastrophique élimination en Ligue des Champions. Il faut donc réagir à Marseille. Et si cela n’était possible qu’avec des décisions radicales ? Pour certains, il faut couper une tête du côté de l’OM.
Ça s’est joué à un petit but, mais malheureusement pour l’OM, la campagne de Ligue des Champions. Le club phocéen a été éliminé de la Coupe d’Europe, finissant à la 25ème place. Une catastrophe sportive pour la formation olympienne, qui pourrait bien évidemment ne pas être sans conséquence pour l’avenir. Pour le moment, rien n’a bougé à l’OM. Cela restera-t-il ainsi pour les semaines à venir ? Le débat fait rage.
« La meilleure solution pour lui, ses joueurs et le club »
Suite à l’élimination de l’OM en Ligue des Champions, de grosses questions se sont posées sur l'avenir de Roberto De Zerbi. Partira ? Ne partira pas ? L’entraîneur italien est toujours là. Pourtant, pour Gilles Verdez, il faut virer De Zerbi pour le bien de tous comme il a pu l’expliquer au micro de RTL : « Face au Paris FC, j’ai trouvé De Zerbi le visage fermé, comme si il était déjà passé à autre chose. J’ai l’impression, son langage corporel, il ne faut pas se fier qu’à ça, et son attitude toute la semaine me laissent à penser que son aventure est sur le point de finir. Et que lui même n’en peut plus. On a dit le trio est indéfectible, mais le trio Longora-Benatia-De Zerbi sera indéfectible jusqu’à ce qu’ils virent l’entraîneur, c’est toujours comme ça. C’est lui qui sautera des trois. Moi je pense que c’est la meilleure solution pour lui, parce qu’il est à bout, c’est la meilleure solution pour ses joueurs et c’est la meilleure solution pour le club ».
« De Zerbi doit rester »
Mais voilà que les avis divergent sur le sort à réserver à Roberto De Zerbi. Si son départ de l’OM est donc réclamé par certains, d’autres veulent le voir rester, estimant que le problème est ailleurs. C’est ce que pense notamment Wahbi Khazri : « De Zerbi doit rester. Il est dans le même bateau que Longoria et Benatia. On les voit très souder les 3, personne ne tire les uns sur les autres. C’est lui qui a choisi cet effectif là donc à la limite on peut lui reprocher ça. Mais il reste encore un objectif de Coupe de France, il n’y a plus le PSG. En championnat, ils peuvent encore finir dans les 3 premiers et avoir une place de Ligue des Champions. Je pense que même si on met Guardiola ou Mourinho dans cette équipe… Le problème c’est que Marseille est moins fort que les équipes contre lesquelles ils ont perdu en Ligue des Champions. De Zerbi n’est pas un magicien. Il y a un problème de joueurs ».