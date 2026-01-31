«C’est très grave» : Après l’accident de Michael Schumacher, il a vite compris que…

Il y a un peu plus de douze ans, le 29 décembre 2013, Michael Schumacher était victime d’un terrible accident de ski le laissant entre la vie et la mort. Alors qu’il n’a plus été revu en public depuis ce jour tragique, l’un des anciens rivaux du « Baron Rouge » est revenu sur sa réaction à l’apprentissage de cette nouvelle.
Un jour dont tout le monde se souvient. Septuple champion du monde et considéré comme le plus grand pilote de tous les temps, Michael Schumacher a subi un terrible accident de ski survenu le 29 décembre 2013 au sein de la station de Méribel. Laissé entre la vie et la mort, le pilote allemand a d’abord été plongé dans le coma, et reste depuis sous protection de sa famille, à l’abri du public. Si récemment, le journaliste Jonathan McEvoy a révélé que le « Baron Rouge » pouvait désormais se déplacer en fauteuil roulant, son accident en a traumatisé plus d’un.
« Je n’arrivais pas à y croire »
A commencer par son ancien rival Mika Häkkinen. « Oui, je me souviens de ce jour-là. Je n’arrivais pas à y croire. Je veux dire, tout ce travail acharné, tous ces succès, tout était en place, et il était temps de profiter de la vie, de faire ce qu’on voulait, de se lancer dans les affaires ou autre chose. Il pouvait raconter ses histoires, ses expériences, ce qu’il avait vécu en remportant tant de fois le championnat du monde. Ou ne rien faire. Le monde entier s’offre à lui », a révélé le champion du monde 1998 et 1999 dans des propos relayés par Next-Gen Auto, avant de poursuivre.
« Je savais que si vous restez trop longtemps sans oxygène, c’est très grave »
« Il pouvait simplement passer du temps avec votre famille. Et puis, quand j’ai appris ce qui s’était passé, j’ai bien sûr été choqué d’apprendre qu’il s’agissait d’une blessure à la tête. Ayant moi-même subi une blessure à la tête en 1995, je savais que si vous restez trop longtemps sans oxygène, c’est très grave », conclut Mika Häkkinen.