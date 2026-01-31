«C’est très grave» : Après l’accident de Michael Schumacher, il a vite compris que…

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a un peu plus de douze ans, le 29 décembre 2013, Michael Schumacher était victime d’un terrible accident de ski le laissant entre la vie et la mort. Alors qu’il n’a plus été revu en public depuis ce jour tragique, l’un des anciens rivaux du « Baron Rouge » est revenu sur sa réaction à l’apprentissage de cette nouvelle.

Un jour dont tout le monde se souvient. Septuple champion du monde et considéré comme le plus grand pilote de tous les temps, Michael Schumacher a subi un terrible accident de ski survenu le 29 décembre 2013 au sein de la station de Méribel. Laissé entre la vie et la mort, le pilote allemand a d’abord été plongé dans le coma, et reste depuis sous protection de sa famille, à l’abri du public. Si récemment, le journaliste Jonathan McEvoy a révélé que le « Baron Rouge » pouvait désormais se déplacer en fauteuil roulant, son accident en a traumatisé plus d’un.

Pierre Gasly : Gros investissement loin de la Formule 1, c'est du jamais-vu ! https://t.co/aEO9NcbBPg — le10sport (@le10sport) January 31, 2026

« Je n’arrivais pas à y croire » A commencer par son ancien rival Mika Häkkinen. « Oui, je me souviens de ce jour-là. Je n’arrivais pas à y croire. Je veux dire, tout ce travail acharné, tous ces succès, tout était en place, et il était temps de profiter de la vie, de faire ce qu’on voulait, de se lancer dans les affaires ou autre chose. Il pouvait raconter ses histoires, ses expériences, ce qu’il avait vécu en remportant tant de fois le championnat du monde. Ou ne rien faire. Le monde entier s’offre à lui », a révélé le champion du monde 1998 et 1999 dans des propos relayés par Next-Gen Auto, avant de poursuivre.