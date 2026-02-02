PSG : Cette superstar qui a signé à contrecœur, «je ne voulais pas venir»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG version Qataris avait réalisé son premier coup d'éclat sur le marché des transferts un an seulement après le rachat du club avec la signature de sa première star confirmée. Mais il semblerait que le joueur en question ait affiché une grosse réticence, au départ, à l'idée de quitter son club pour rejoindre le PSG. Explications.

Les faits remontent au mois de juillet 2012, soit un an seulement après le rachat du PSG par les nouveaux propriétaires qataris. En quête de noms ronflants sur le marché des transferts, Leonardo (directeur sportif du club à cette époque) fait jouer son important réseau en Serie A pour faire signer Zlatan Ibrahimovic en provenance du Milan AC. Un véritable coup d'éclat pour le PSG sur le mercato puisque le buteur suédois avait été intronisé en superstar, et pourtant, Ibrahimovic n'avait visiblement aucune envie de venir en France...

« J’ai répondu que je n’en voulais pas » Interrogé dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport en octobre dernier, Zlatan Ibrahimovic a balancé sur les coulisses de son transfert au PSG : « Arriver à Paris était difficile, je ne voulais pas quitter Milan, où j’étais heureux. Au début de l’été, j’ai dit à Galliani (vice-président de l’AC Milan à l’époque) ‘Promets-moi que tu ne me vendras pas’ et il m’a répondu ‘D’accord’. Un jour, j’ai reçu plusieurs appels, j’ai commencé à comprendre de quoi il s’agissait et quand j’ai parlé à Mino Raiola, il m’a dit ‘Tout est fait’ et j’ai répondu que je n’en voulais pas », indique l'ancien buteur suédois, qui avait donc initialement refusé de quitter le Milan AC pour le PSG.