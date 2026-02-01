PSG : Chevalier désormais numéro 2 dans l’esprit de Luis Enrique ? «Le message est clair…»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le PSG et la hiérarchie de ses gardiens, c’est une longue histoire. Ce débat revient à nouveau sur la tacle. Alors que Lucas Chevalier partait au début de la saison avec le statut de numéro 1 indiscutable, ce n’est plus aussi évident avec la concurrence de Matvey Safonov. Le Russe semble aujourd’hui avoir les faveurs de Luis Enrique au PSG. Au point de faire de Chevalier le numéro 2 ?

Mercredi, pour affronter Newcastle en Ligue des Champions, Luis Enrique a pris une décision qui n’est clairement pas passée inaperçue. En effet, dans les buts du PSG, on a retrouvé Matvey Safonov et non Lucas Chevalier. A peine remis de sa fracture à la main, le Russe a donc été titularisé. Un choix fort de la part de l’entraîneur du PSG et qui en dit long sur la hiérarchie des gardiens à Paris ?

« Le message est clair, c’est : Lucas, tu m’as déçu, Matvey, voilà les clés ! » Recruté pour remplacer Gianluigi Donnarumma au PSG, Lucas Chevalier apparaissait comme le numéro 1 indiscutable dans les buts. Mais voilà qu’au fil des mois et des erreurs du Français, c'est devenu de moins en moins évident. Et Mavey Safonov en a profité pour inverser la tendance avec ses performances. Chevalier est-il ainsi désormais le numéro 2 ? Réagissant à la décision de Luis Enrique contre Newcastle, Jérôme Alonzo a confié au Parisien : « Si c’est une manœuvre visant à piquer Lucas Chevalier, je ne suis pas sûr que Luis Enrique décroche son doctorat de psycho tout de suite. Avec lui, je ne me risquerais pas à pronostiquer quoi que ce soit dans les choix qu’il pourra faire, mais selon moi le message est clair, c’est : Lucas, tu m’as déçu, Matvey, voilà les clés ! ».