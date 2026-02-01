PSG : L’enthousiasme de Zidane sur l’arrivée d’un star, «c’est la classe»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a été habitué aux recrutements clinquants depuis l'arrivée du Qatar à sa tête, en 2011, et le club de la capitale a longtemps eu pour politique d'attirer des stars afin de garnir son effectif. Ce fut notamment le cas en janvier 2013, avec la signature d'un joueur très connu qui avait d'ailleurs été validé par Zinedine Zidane.

Les faits remontent au mois de janvier 2013, soit six mois seulement après les recrutements en fanfare de Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva au sein du PSG. Le club de la capitale est toujours en quête de leaders et de noms clinquants pour lancer son projet à l'assaut de l'Europe, et Leonardo boucle donc un gros coup sur le papier cet hiver-là avec la signature de David Beckham, qui débarque au PSG pour un tout dernier tour d'honneur avant de mettre un terme à sa brillante carrière.

« Beckham va vous surprendre » Et Zinedine Zidane, qui a été le coéquipier de David Beckham entre 2003 et 2006 au sein du grand Real Madrid des fameux Galactiques, avait validé ce recrutement pour le PSG au micro du Canal + à l'époque : « Beckham va vous surprendre. C’est quelqu’un qui arrive trois quarts d’heure avant et qui repart une demi-heure après tout le monde. C’est un vrai grand professionnel. Il va montrer à certains ce qu’est le professionnalisme et ça ne peut pas faire de mal à certains mecs aujourd’hui », affirmait Zidane, persuadé que le milieu anglais avait toujours les qualités pour le plus haut niveau.