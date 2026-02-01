«Il manque de charisme» : Lucas Chevalier commence à faire «peur» au PSG

Recruté pour 55M€, bonus compris, Lucas Chevalier peine à justifier l'investissement consenti par le PSG et surtout à faire oublier Gianluigi Donnarumma. A tel point que la concurrence soit désormais installée dans les buts parisiens. Selon un consultant, Luis Enrique a pris «peur».
Malgré une seconde partie de saison exceptionnelle, Gianluigi Donnarumma n'avait pas été conservé par le PSG. Luis Enrique a ainsi réclamé le transfert de Lucas Chevalier, recruté pour 55M€, bonus compris en provenance du LOSC. Cependant, le portier français est loin de justifier la décision du PSG pour le moment, à tel point que Matvey Safonov a même pris sa place depuis quelques matches. Pour Steve Savidan, c'est un vrai problème pour le PSG.
Le cas Chevalier fait parler au PSG
« Cette année, nouveau virage, ils recrutent Chevalier sur ce projet d’avenir. Jeune gardien, les premières apparitions en équipe de France... Et puis on voit un manque de charisme, un manque de grandeur, parfois de grands matchs. Une difficulté à dominer, à diriger et à prendre le lead dans cette défense. Des erreurs techniques, mais ça peut arriver dans sa progression », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.
«Luis Enrique a pris peur, il a mis Safonov. Safonov»
« Et puis à un moment donné, Luis Enrique se pose la question : "est-ce que c’est réellement le numéro 1 ? Est-ce que je vais pas lui mettre de la concurrence ?". Et c’est là où je ne suis pas d’accord avec lui. S’il est vraiment dans un projet d’avenir, il doit accepter les bourdes de Chevalier. Parce que ses erreurs font partie de son apprentissage de jeune gardien qui va devenir un très grand gardien. Je pense que dans la précipitation, il a pris peur, il a mis Safonov. Safonov s’est blessé, et il est revenu ! C’est là où je ne comprends pas Luis Enrique. Tu dois confirmer Chevalier si c’est ton avenir », ajoute Steve Savidan.