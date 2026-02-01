«Il manque de charisme» : Lucas Chevalier commence à faire «peur» au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 55M€, bonus compris, Lucas Chevalier peine à justifier l'investissement consenti par le PSG et surtout à faire oublier Gianluigi Donnarumma. A tel point que la concurrence soit désormais installée dans les buts parisiens. Selon un consultant, Luis Enrique a pris «peur».

Malgré une seconde partie de saison exceptionnelle, Gianluigi Donnarumma n'avait pas été conservé par le PSG. Luis Enrique a ainsi réclamé le transfert de Lucas Chevalier, recruté pour 55M€, bonus compris en provenance du LOSC. Cependant, le portier français est loin de justifier la décision du PSG pour le moment, à tel point que Matvey Safonov a même pris sa place depuis quelques matches. Pour Steve Savidan, c'est un vrai problème pour le PSG.

🎙️🇪🇸 Luis Enrique sur la hiérarchie des gardiens :



" Je suis très content, ce que je peux dire sur ce sujet, c'est que je suis content d'avoir trois gardiens comme eux. J'aime la concurrence à tous les postes. C'est le foot moderne. Il y a tout le temps des choses que tu peux… pic.twitter.com/8mZsqvhyDJ — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) January 31, 2026

Le cas Chevalier fait parler au PSG « Cette année, nouveau virage, ils recrutent Chevalier sur ce projet d’avenir. Jeune gardien, les premières apparitions en équipe de France... Et puis on voit un manque de charisme, un manque de grandeur, parfois de grands matchs. Une difficulté à dominer, à diriger et à prendre le lead dans cette défense. Des erreurs techniques, mais ça peut arriver dans sa progression », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.