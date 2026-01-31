Le PSG victime d'une «injustice» : Luis Enrique s'énèrve face à la presse

Pierrick Levallet

Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le PSG est bien évidemment l’équipe à battre dans la compétition. Le club de la capitale n’a d’ailleurs pas pu assurer sa place dans le top 8 après son match nul contre Newcastle mercredi dernier (1-1). Luis Enrique s’est alors agacé, insistant sur le fait que les Rouge-et-Bleu étaient victimes d’une injustice.

Après avoir remporté sa première Ligue des champions de son histoire la saison dernière, le PSG souhaite défendre son titre sur cet exercice 2025-2026. Seulement, le club de la capitale a terminé la première phase hors du top 8 et passera donc par les barrages. Le PSG affrontera d’ailleurs l’AS Monaco, après avoir déjà fait face à l’Atalanta, le FC Barcelone, le Bayer Leverkusen, le Bayern Munich, Tottenham, l’Athletic Bilbao, le Sporting CP et Newcastle. Luis Enrique s’est alors agacé concernant l’égalité des chances dans la compétition.

«Il faut une égalité pour toutes les équipes» « Je dois être honnête sur ce sujet. Je dois avoir une réflexion plus longue et sérieuse. On doit être habitué à toutes les situations. La Ligue des Champions est une compétition merveilleuse que l’on veut gagner. Pour être juste, il faudrait avoir le même calendrier. Malheureusement, les deux dernières années, on a eu le type de calendrier pour juger cette injustice. On aurait signé évidemment avant le début de compétition pour être là où on est aujourd’hui. Il faut avoir le meilleur calendrier. Ces matchs sont durs à gagner, ils vont conditionner toute la compétition. Normalement, dans une compétition, il faut une égalité pour toutes les équipes de gagner. La différence de gagner et de perdre est fine » a d’abord lancé l’entraîneur du PSG au micro de PSG TV.