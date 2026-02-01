F1 : Verstappen et son «état d’esprit de champion», Red Bull annonce une triple menace !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vice-champion du monde en 2025, Max Verstappen compte bien inverser la tendance et récupérer la couronne cette saison. S’il n’a pas forcément pu beaucoup tester sa nouvelle monoplace lors de cette semaine d’essais hivernaux à Barcelone, le Néerlandais reste une bénédiction pour Red Bull, qui a de nouveau fait les louanges du quadruple champion du monde.

De quoi sera faite la saison 2026 de Max Verstappen ? Battu de deux petits points seulement par Lando Norris en 2025, nul doute que le Néerlandais est revanchard. Néanmoins, la mission s’annonce compliquée, alors que Red Bull développe désormais son propre moteur, et va donc repartir de zéro à partir de cette nouvelle saison. Cette semaine, Verstappen a pu légèrement tester la nouvelle monoplace conçue par l’écurie autrichienne, la RB-26.

« Je pense que Max nous apporte un triple avantage » S’il était malade et que son nouveau coéquipier Isack Hadjar a connu un gros accident mardi, Verstappen a une nouvelle fois impressionné le directeur de l’équipe Laurent Mekies, qui s’est livré à son sujet dans les colonnes du Telegraaf. « Je pense que Max nous apporte un triple avantage. Tout d’abord, grâce à son engagement. Il donne le meilleur de lui-même à chaque course et chaque séance d’essais, et sa capacité à travailler avec nos ingénieurs est inestimable. Ensuite, son expérience nous permet de développer la voiture dans la bonne direction, surtout avec la nouvelle réglementation moteur », a ainsi confié l’ingénieur français avant de poursuivre.