Transfert : «Je n’ai jamais joué à l’OM» et il sait pourquoi

L’OM n’est pas un club comme les autres. Considéré par beaucoup comme l’une des plus mythiques si ce n’est la plus mythique du football français, la formation olympienne s’accompagne donc d’une énorme pression pour les joueurs qui la représente. Mais voilà que pour certains, le costume est peut-être trop grand. De quoi rendre impossible pour eux le fait de jouer pour l’OM.
Ayant fini 25ème, l’OM aura donc échoué à se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. Une désillusion qui s’est forcément accompagnée de très nombreuses critiques. Les joueurs de Roberto De Zerbi en ont alors pris pour leur grade et l’attitude de certains sur le terrain face à Bruges a vivement été pointé du doigt. Ce qui confirme que l’OM n’est pas fait pour tout le monde.
« Il y a un problème de joueurs »
Pendant que certains s’acharnent sur Roberto De Zerbi, Wahbi Khazri estime lui que le problème à l’OM est avec les joueurs. « Je pense que même si on met Guardiola ou Mourinho dans cette équipe… De Zerbi n’est pas un magicien. Il y a un problème de joueurs », a-t-il balancé sur le plateau du Canal Football Club. Pour lui, il y en a beaucoup qui ne sont tout simplement pas à la hauteur de l’OM, un costume que lui même n’aurait pas pu remplir et c’est pour ça qu’il n’a jamais joué à Marseille.
« Peut-être que c’était trop pour moi de jouer à l’OM »
« Il y a beaucoup de joueurs qui ont des lacunes. On parlait de les voir progresser de la 1ère à la dernière journée, mais je pense qu’il y a certains joueurs qui atteignent leur limite tout simplement et qu’ils ne sont pas taillés pour jouer à l’OM. Moi dans ma carrière je n’ai jamais joué à l’OM peut-être que c’était trop pour moi de jouer à l’OM. Moi, il y a des joueurs que je vois jouer à l’OM, pour avoir eu la chance de jouer contre des tops joueurs, ce n’est pas une équipe qui me fait peur », a balancé l’ancien joueur de l’ASSE ou encore de Bordeaux.