F1 : Accident avec Michael Schumacher, «il a eu pas mal de problèmes avec beaucoup d’autres pilotes»

Victime d’un terrible accident de ski en 2013, Michael Schumacher n’a plus été vu en public depuis. S’il se déplacerait désormais en fauteuil roulant, le septuple champion du monde a récemment été décrypté à la loupe par l’un de ses anciens grands rivaux, qui se rappelle notamment d’un accident l’ayant impliqué avec le « Baron Rouge ».

Considéré comme l’un si ce n’est le plus grand pilote de tous les temps, Michael Schumacher vit des moments plus joyeux. En effet, l’Allemand, victime d’un terrible accident de ski en 2013 l’ayant plongé dans le coma, pourrait désormais se déplacer en fauteuil roulant selon un journaliste proche de sa famille. En attendant d’espérer de meilleures nouvelles, les anciens rivaux du « Baron Rouge » sont nombreux à se rappeler de bons ou de mauvais souvenirs avec l’ancien champion.

Häkkinen se souvient d’un accident à Macao C’est notamment le cas de Mika Häkkinen. Le champion du monde 1998 et 1999, ancien grand rival de Schumacher, se souvient d’un accident l’ayant impliqué avec l’Allemand en F3 à Macao. « Quand j’ai eu un accident avec lui à Macao, par exemple, en Formule 3 en 1990. J’ai gagné la première manche, il était deuxième. Il y avait deux manches, et elles étaient additionnées, et le temps total déterminait le vainqueur de la course. J’ai gagné la première manche. Michael était derrière moi à quelques secondes. Il a gagné la seconde manche. Il a pris la tête. J’étais derrière lui à quelques secondes. Je savais donc que j’allais gagner. Je me suis dit ’suivons-le jusqu’au bout », a confié le Finlandais dans le podcast High Performance.