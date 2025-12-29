Un nouveau crack au PSG : Le cadeau inattendu !

Pierrick Levallet

L’été prochain devrait être assez mouvementé au PSG sur le mercato. Le club de la capitale aurait déjà activé quelques pistes sur le marché des transferts, dont celle menant à Ayyoub Bouaddi. Le crack du LOSC a toutefois récemment prolongé son contrat jusqu’en 2029, une récompense pour les progrès réalisés ces derniers mois.

Le PSG ne semble pas avoir prévu un mercato très agité cet hiver. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale comptait terminer la saison avec le même effectif qu’au 1er septembre. En revanche, les Rouge-et-Bleu devraient être plus actifs l’été prochain. Les champions d’Europe 2025 penseraient même à piocher directement en Ligue 1.

Le PSG convoite Ayyoub Bouaddi sur le mercato Le PSG envisagerait notamment un transfert d’Ayyoub Bouaddi. Du haut de ses 18 ans, l’international Espoirs français est devenu un rouage important du onze du LOSC. Les Dogues ont d’ailleurs été impressionnés par ses progrès ces derniers mois, et n’ont donc pas hésité à lui offrir un cadeau inattendu.