Antoine Dupont : La nouvelle catastrophe annoncée !

Axel Cornic

Le Stade Toulousain a récemment fêté de retour d’Antoine Dupont, qui a retrouvé les terrains de rugby le week-end dernier en Top 14. Mais le club haut-garonnais pourrait bien voir son avenir s’assombrir, avec un rendez-vous capital fixé pour ce lundi 8 décembre.

Le club d’Antoine Dupont a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le transfert de Melvyn Jaminet en provenance de Perpignan en 2022, pourrait en effet couter plus cher que prévu au Stade Toulousain, qui a déjà payé une amende de 1,3M€. Mais cela ne semble pas suffire...

Le pire arrive pour le Stade Toulousain ? Les dirigeants toulousains sont convoqués par le conseil de discipline du rugby français le 8 décembre prochain, pour tirer au clair ce qui est désormais connu comme « l’affaire Jaminet ». Les sanctions possibles sont nombreuses, avec notamment une possible nouvelle amende, mais également une interdiction de recruter, un retrait de points en Top 14... et même une rétrogradation ou une interdiction de participer aux phases finales du championnat.