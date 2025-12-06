Séparation avec Antoine Dupont : Les cauchemars révélés !

Après des longs mois d’absence, Antoine Dupont a finalement fait son retour à la compétition avec son club du Stade Toulousain. Et ça tombe au meilleur des moments, puisque le club Haut-Garonnais fait face à des nombreuses blessures, sans parler du récent départ de Pita Ahki en plein milieu de la saison.
Il était très attendu. Blessé depuis mars 2025, Antoine Dupont a enfin retrouvé les terrains de rugby, lors de la rencontre de Top 14 entre le Stade Toulousain et le Racing 92 (48-24). Mais il semble encore être en phase de reprise pour le moment puisqu’il était remplaçant, rôle qu’il va encore revêtir ce dimanche, pour la réception des Sharks à l’occasion de la première journée de Champions Cup.
« J’ai deux de mes somnifères qui viennent de partir »
A Toulouse, on espère sans aucun doute pouvoir vite le compter parmi les titulaires, ce qui épargnerait à Ugo Mola quelques insomnies. « J’ai deux de mes somnifères qui viennent de partir, c’est-à-dire ceux qui me permettent d’avoir des nuits tranquilles et paisibles, Pita Ahki et Juan Cruz Malia » a déclaré le manager du Stade Toulousain, qui a vu le centre néo-zélandais partir et l’international argentin gravement se blesser au genou alors qu’il était avec sa sélection.
« Dans la semaine vous perdez deux de vos meilleurs trois quarts sur les cinq, six dernières saisons »
« Il y a Santiago Chocobares et Pierre-Louis Barassi qui sont absents aussi également par blessure (commotion, NDLR). On a perdu Matthis Lebel, fracture de la main, qui s’est fait opérer dans la semaine, ainsi que Matias Remue (poignet, NDLR). Donc on est comme tout le monde, parfois un peu plus à certains endroits » a avoué Mola, dans un entretien accordé à La Dépêche du Midi. « Cumulé dans la semaine quand vous perdez deux de vos meilleurs trois quarts sur les cinq, six dernières saisons, que sont Juan Cruz Mallia et Pita Ahki, je ne vous cache pas que je ne l’ai pas super bien vécu ».