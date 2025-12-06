Séparation avec Antoine Dupont : Les cauchemars révélés !

Axel Cornic

Après des longs mois d’absence, Antoine Dupont a finalement fait son retour à la compétition avec son club du Stade Toulousain. Et ça tombe au meilleur des moments, puisque le club Haut-Garonnais fait face à des nombreuses blessures, sans parler du récent départ de Pita Ahki en plein milieu de la saison.

Il était très attendu. Blessé depuis mars 2025, Antoine Dupont a enfin retrouvé les terrains de rugby, lors de la rencontre de Top 14 entre le Stade Toulousain et le Racing 92 (48-24). Mais il semble encore être en phase de reprise pour le moment puisqu’il était remplaçant, rôle qu’il va encore revêtir ce dimanche, pour la réception des Sharks à l’occasion de la première journée de Champions Cup.

« J’ai deux de mes somnifères qui viennent de partir » A Toulouse, on espère sans aucun doute pouvoir vite le compter parmi les titulaires, ce qui épargnerait à Ugo Mola quelques insomnies. « J’ai deux de mes somnifères qui viennent de partir, c’est-à-dire ceux qui me permettent d’avoir des nuits tranquilles et paisibles, Pita Ahki et Juan Cruz Malia » a déclaré le manager du Stade Toulousain, qui a vu le centre néo-zélandais partir et l’international argentin gravement se blesser au genou alors qu’il était avec sa sélection.