Antoine Dupont : La nouvelle folie à plusieurs millions d’euros !

Après de longs mois d’attente, Antoine Dupont est enfin de retour. Face au Racing 92, le demi de mêlée du Stade Toulousain a retrouvé la compétition. Une bonne nouvelle pour les fans de rugby. Mais voilà que dernièrement, c’est pas pour des raisons sportives que Dupont a fait parler de lui dans la presse, mais plutôt pour l’un de ses investissements immobiliers.

A 29 ans, Antoine Dupont est aujourd’hui l’un des joueurs de rugby les mieux payés. Si on ajoute à cela de nombreux contrats publicitaires, le demi de mêlée du Stade Toulousain n’est clairement pas à plaindre financièrement. Un argent que Dupont n’hésite pas à investir, se tournant notamment vers le domaine de l’immobilier. Et voilà qu’il viendrait de faire une nouvelle folie…

Une nouvelle villa pour Dupont ! Evoluant actuellement du côté de Toulouse, Antoine Dupont regarde… du côté de la Gironde pour ses biens immobiliers. Il y a quelques mois de cela, il avait été révélé que le champion olympique 2024 avait acquis un terrain de 1200 mètres carrés, dont 310 habitables pour bâtir une grande maison. Et voilà que selon les informations de Sud Ouest, Antoine Dupont aurait cette fois acquis une villa avec une vue magnifique.