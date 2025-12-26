Cyclisme : Il révèle le jour le plus important de la carrière de Pogacar...

Alexandre Higounet

A l'occasion d'un long entretien accordé au média Wielerflits, Mauro Gianetti, le manager général de l'équipe UAE Team Emirates, s'est penché sur la carrière de son champion Tadej Pogacar. Et il a notamment révélé le jour qui a tout changé dans la trajectoire du champion slovène, celui où il a posé les fondations de sa domination absolue sur le cyclisme mondial.

Depuis deux ans, Tadej Pogacar a définitivement posé sa marque sur le peloton mondial, imposant une domination quasi sans partage sur le calendrier, remportant la grande majorité des courses dont il a pris le départ, au point que ses adversaires partent battus d'avance lorsqu'il est présent.

« Pour moi, honnêtement, c'est le meilleur jour de la carrière de Tadej » A l'occasion d'un entretien accordé à Wielerflits, Mauro Gianetti, le manager général de l'équipe UAE Team Emirates, a ciblé l'événement qui selon lui a posé les fondations de cette domination, comme rapporté par le site cyclinguptodate.com : « Son explosion entre le chrono de Combloux et le col de Loze en 2023 a constitué un jour important pour tout le monde. Bien sûr, tu adore les victoires, mais tu apprends souvent les choses les plus importantes de tes défaites. Jonas Vingegaard était impressionnant de force dans le col de la Loze. Pour moi, honnêtement, c'est le meilleur jour de la carrière de Tadej. Un champion comme lui, complètement cuit, qui franchit la ligne 7 minutes après le leader, ayant tout perdu...90% des coureurs auraient abandonné ce jour-là, quitté la course à cause d'une maladie. Il aurait pu arrêter. Il aurait pu pleurer. Il aurait pu montrer qu'il ne pouvait plus en supporter plus. Mais cela n'est même pas venu à son esprit. Il a respecté le Tour, son vainqueur Jonas Vingegaard, ses équipiers et lui-même. Il regardait déjà devant lui. Abandonner n'a pas été à son esprit une seconde ».