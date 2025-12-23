Cyclisme : Sa prophétie folle au sujet de Pogacar !

Alexandre Higounet

Tadej Pogacar l'a clairement fait savoir afin que son équipe entende sa volonté : son objectif prioritaire pour l'année 2026 sera de lever les bras sur Milan San Remo et Paris-Roubaix, les deux monuments qui manquent encore à son palmarès et qui le font rêver. Et qui s'annoncent de loin les plus durs à gagner ? Assurément. Pourtant, Moreno Moser, fils de Fransesco Moser et retraité du cyclisme pro, prophétise que le Slovène remportera les deux dès cette année, et bien plus encore...

Dès la fin de saison 2025, lorsqu'il a fallu évoquer la prochaine, Tadej Pogacar a immédiatement mis en avant qu'il souhaitait absolument disputer Milan San Remo et Paris-Roubaix, comme un moyen de bien faire comprendre à son staff, qui n'aurait pas forcément validé l'idée qu'il s'aligne au départ de l'Enfer du nord, que l'affaire n'était pas négociable. A l'occasion d'un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, le champion slovène est même allé plus loin : « Si je devais choisir entre remporter Paris-Roubaix pour la première fois ou le Tour de France pour la cinquième fois, je choisirais Roubaix ».

Moreno Moser lance un pari fou au sujet de Pogacar ! Pogacar a donc clairement ciblé son objectif prioritaire pour 2026 et c'est de remporter Milan San Remo et Paris-Roubaix, les deux monuments qui manquent encore à son palmarès, deux courses qui le fascinent et qu'il rêve de remporter. Mais deux courses qu'il pourrait avoir du mal à décrocher, du fait de son manque de pointe de vitesse par rapport aux sprinteurs pour la première, de la domination de Mathieu Van der Poel pour la seconde.