Cyclisme : Pogacar envoie déjà un message à ses adversaires...

Alexandre Higounet

Alors que la préparation pour la nouvelle saison bat son plein et que certains adversaires, à l'image de Remco Evenepoel, abordent la reprise de la compétition avec de grandes ambitions, Tadej Pogacar, comme il en a l'habitude, lui qui n'a pas son pareil pour saper le moral de ses concurrents à distance, a envoyé un message clair à leur intention...

A l'occasion de la présentation de l'équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe, Ralph Denk, le patron de la formation allemande, n'avait pas caché qu'il avait décidé de faire all in sur le Tour de France, en projetant son duo Evenepoel-Lipowitz face à Pogacar, avec une préparation à 100% axée sur le mois de juillet, afin qu'ils arrivent tous les deux au maximum de leur possibilité, et un objectif clair et assumé : tenter de détrôner le champion slovène.

« Je veux être meilleur que Pogacar » Plus récemment, à l'occasion d'un entretien accordé à Sporza.be, Remco Evenepoel a assumé et confirmé cette ambition : « Est-ce que je peux remporter le Tour de France 2026 ? Oui. Si tout continue à bien se passer et si je peux avoir un très bon hiver, de bons stages d'entraînement et les points que je recherche lors des courses du printemps. Si je peux montrer en Catalogne que je suis là pour gagner, comme je l'étais en 2023 par exemple, avant le Giro, alors je pense vraiment que je serai capable d'atteindre ce niveau. De plus, avec le soutien que j'ai ici, le soutien de mes coéquipiers, et tous les aspects scientifiques impliqués, je pense qu'il y a encore une grande marge de progression. Je veux être meilleur que Pogacar. C'est très difficile, nous le savons tous. Mais c'est pour cela que je suis venu ici. Pour franchir ces étapes. Pour me lancer, pour aller jusqu'au bout. Cela demandera beaucoup d'efforts, mais je suis très motivé et j'avais vraiment besoin de cette nouvelle étape pour enfin franchir un cap. J'espère connaître une année exceptionnelle ».