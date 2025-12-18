Cyclisme : UAE a déjà cerné le successeur de Pogacar...

Alexandre Higounet

Alors que Tadej Pogacar apparaît installé pour encore plusieurs années sur le trône du cyclisme mondial, la direction d'UAE Team Emirates réfléchit déjà à l'après, au coureur qui pourrait prendre sa succession et continuer d'asseoir la domination de l'équipe. Et a priori, la direction sportive a d'ores et déjà ciblé un coureur précis...

Si Tadej Pogacar parait installé pour encore plusieurs années au sommet du cyclisme mondial tant il n'affiche aucune signe de faiblesse ni de lassitude alors qu'il n'a que 27 ans et reste très loin du début de son déclin physique, au sein de l'équipe UAE, où l'on est toujours dans l'anticipation, on réfléchit déjà à l'identité de son futur successeur.

Il a mis Pogacar en souffrance dans sa roue lors du Mondial au Rwanda... Il y a un an, l'équipe pensait le tenir avec l'Espagnol Juan Ayuso, mais les hiatus de ce dernier dans le comportement collectif ont entraîné son départ vers Lidl-Trek. Aujourd'hui, Joxean Fenandez-Matxin, le directeur sportif principal du Team UAE, a ciblé un autre coureur : Isaac Del Toro. Le jeune Mexicain a confirmé son énorme potentiel l'an dernier, que ce soit sur le Giro, qu'il aurait dû gagner à 21 ans sans une erreur tactique lors de la dernière étape de montagne, ou sur les classiques de fin de saison en Italie, qu'il a quasiment toutes gagnées. On se souvient aussi que lors du terrible Mondial au Rwanda en septembre dernier, il a mis Pogacar en souffrance dans sa roue lorsque la grande offensive s'est déclenchée. Alex Carera, l'agent de Pogacar et Del Toro, n'a d'ailleurs pas manqué de faire la comparaison, dans des propos rapportés par sporza.be : « Del Toro a le potentiel pour devenir numéro 1 mondial ».