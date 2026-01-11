Marion Rousse : La panique à la télévision !

Aujourd’hui, Marion Rousse est une consultante reconnue, officiant à chaque grande course cycliste sur France Télévisions. Ayant intégré le monde des médias après sa carrière de cycliste professionnelle, la compagne de Julian Alaphilippe avait fait ses grands débuts à l’antenne sur Eurosport. Et pour Marion Rousse, la première n’avait pas été si simple que cela…
Marion Rousse a réussi à faire sa place à la télévision. Consultante sur France Télévisions, elle avait débuté sur Eurosport, bénéficiant à l’époque de la confiance de Guillaume Di Grazia. Pourtant, pour l’ancienne cycliste professionnelle, passer à la télévision était loin d’être une vocation évidente. « La télévision ne m’a jamais fait rêver. Au contraire même, je suis de nature plutôt timide », avait raconté Marion Rousse.
« Au début, je n’étais pas du tout à l’aise »
Malgré cette appréhension, Marion Rousse a donc rejoint Eurosport en tant que consultante. La compagne de Julian Alaphilippe y a alors fait ses armes après des débuts loin d’être simples. En effet, en 2021, pour Women Sports, Marion Rousse confiait : « Je me souviens de ma première prise de parole à l’antenne ? Au début, je n’étais pas du tout à l’aise. J’avais peur que les gens se disent que je n’étais qu’un quota, que j’avais été choisie parce que j’étais une fille. Mais l’avantage de ce métier c’est que je parle d’un sport que je connais plus que tout, et que j’aime ».
« Ensuite, c’est comme tout, on s’améliore en pratiquant »
« Cela m’a rassurée de voir que les gens l’ont vite compris. Ils ont vu que j’étais capable de parler vélo aussi bien qu’un David Moncoutié ou un Laurent Jalabert. Ensuite, c’est comme tout, on s’améliore en pratiquant. La chance que j’ai eue sur Eurosport c’est qu’ils avaient beaucoup de courses à commenter. Pas forcément très regardées d’ailleurs : je me suis vue commenter des courses à 5h du matin à l’autre bout du monde ! Pas top niveau audience, mais super pour l’apprentissage », a ensuite expliqué Marion Rousse.