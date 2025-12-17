Cyclisme - Tour de France : Pogacar craint-il l'armada Red Bull-Bora-Hansgrohe ?

Alexandre Higounet

S'il a souhaité axer sa première partie de saison uniquement sur la campagne des classiques afin notamment de tenter de remporter les deux monuments qui manquent à son palmarès, Milan San Remo et Paris-Roubaix, Tadej Pogacar entamera ensuite sa préparation pour le Tour de France, où il sera notamment en face d'une impressionnante armada Red Bull-Bora-Hansgrohe autour du duo Evenepoel-Lipowitz. Le champion slovène a été interrogé sur le sujet...

Alors qu'il va partir à la conquête d'un cinquième Tour de France cet été, lui qui devrait probablement ne disputer qu'un Grand Tour en 2026, Tadej Pogacar a vu un nouveau front important s'ouvrir devant lui sur les routes de juillet. En refusant à Evenepoel l'opportunité de disputer le Giro et le Tour des Flandres l'an prochain afin de se concentrer uniquement sur le maillot jaune, l'équipe Red Bull-Bora Hansgrohe a affiché sa détermination à détrôner le champion slovène. Au départ, l'équipe allemande alignera ses deux grands leaders Remco Evenepoel et Florian Lipowitz face à Pogacar, avec le soutien probable de Roglic, qui aura de son côté le leadership pour la Vuelta.

« Est-ce que ça m'inquiète ? Non, ce n'est pas le mot juste » L'an prochain, Pogacar aura donc une deuxième grosse armada face à lui après celle des Visma-Lease A Bike autour de Jonas Vingegaard. Est-ce de nature à l'inquiéter ? A l'occasion de la conférence de presse organisée par l'équipe UAE lors de son premier camp d'entraînement collectif à Benidorm en Espagne, la question a été posée au double champion du monde, qui a lancé dans des propos rapportés par le Het Laatste Nieuws : « Est-ce que ça m'inquiète ? Non, ce n'est pas le mot juste. C'est le Tour de France. Chaque année, les équipes envoient leurs meilleurs coureurs. Ça me paraît logique. Je dois juste être prêt à affronter n'importe qui ».