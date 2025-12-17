Cyclisme - Tour de France : Pogacar craint-il l'armada Red Bull-Bora-Hansgrohe ?

S'il a souhaité axer sa première partie de saison uniquement sur la campagne des classiques afin notamment de tenter de remporter les deux monuments qui manquent à son palmarès, Milan San Remo et Paris-Roubaix, Tadej Pogacar entamera ensuite sa préparation pour le Tour de France, où il sera notamment en face d'une impressionnante armada Red Bull-Bora-Hansgrohe autour du duo Evenepoel-Lipowitz. Le champion slovène a été interrogé sur le sujet...
Alors qu'il va partir à la conquête d'un cinquième Tour de France cet été, lui qui devrait probablement ne disputer qu'un Grand Tour en 2026, Tadej Pogacar a vu un nouveau front important s'ouvrir devant lui sur les routes de juillet. En refusant à Evenepoel l'opportunité de disputer le Giro et le Tour des Flandres l'an prochain afin de se concentrer uniquement sur le maillot jaune, l'équipe Red Bull-Bora Hansgrohe a affiché sa détermination à détrôner le champion slovène. Au départ, l'équipe allemande alignera ses deux grands leaders Remco Evenepoel et Florian Lipowitz face à Pogacar, avec le soutien probable de Roglic, qui aura de son côté le leadership pour la Vuelta.
« Est-ce que ça m'inquiète ? Non, ce n'est pas le mot juste »
L'an prochain, Pogacar aura donc une deuxième grosse armada face à lui après celle des Visma-Lease A Bike autour de Jonas Vingegaard. Est-ce de nature à l'inquiéter ? A l'occasion de la conférence de presse organisée par l'équipe UAE lors de son premier camp d'entraînement collectif à Benidorm en Espagne, la question a été posée au double champion du monde, qui a lancé dans des propos rapportés par le Het Laatste Nieuws : « Est-ce que ça m'inquiète ? Non, ce n'est pas le mot juste. C'est le Tour de France. Chaque année, les équipes envoient leurs meilleurs coureurs. Ça me paraît logique. Je dois juste être prêt à affronter n'importe qui ».
Pogacar ne l'avouerait certainement pas si c'était le cas, mais...
Que peut-on en déduire ? Certes, quand bien même une telle force collective l'inquiéterait, Pogacar ne l'avouerait pas dans les médias, c'est certain. On a pu voir par le passé que le Slovène savait parfaitement gérer la communication, soit pour atteindre moralement ses adversaires, soit pour masquer ses propres faiblesses. Pour autant, le double champion du monde n'a en l'état aucune raison objective d'être perturbé par l'offensive de Red Bull-Bora-Hansgrohe. La priorité reste pour lui d'arriver au sommet de sa forme au départ du Tour, et alors, sa marge sur ses adversaires est telle qu'il apparaît peu probable que le collectif de l'équipe allemande modifie la donne.