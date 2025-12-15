Cyclisme : Les mots forts du boss d'UAE sur Pogacar !

Alexandre Higounet

A l'occasion de la présentation de l'équipe UAE Team Emirates, Mauro Gianetti, le directeur de la formation émiratie, s'est exprimé sur l'influence de Tadej Pogacar, au-delà des résultats XXL obtenus par le double champion du monde. Et le boss des UAE a tenu des propos très forts sur l'importance du Slovène dans la solidité du groupe et son sérieux.

En fin de semaine dernière, l'équipe UAE Team Emirates a présenté l'effectif de la saison 2026, et détaillé le programme de Tadej Pogacar pour les six premiers mois de la saison, où sans surprise, le leader slovène ne disputera pas le Tour d'Italie pour se concentrer sur la campagne des classiques, où il rêve notamment de cocher Milan San Remo et Paris-Roubaix à son palmarès.

« Pogacar, ce n'est pas ''Ah j'ai la classe, je laisse faire'' » En marge de cette présentation, Mauro Gianetti, le manager général du Team UAE, s'est exprimé au micro de cyclismactu.net. Interrogé sur l'importance de Tadej Pogacar dans la grande réussite de l'équipe, Gianetti a tenu des propos très forts au sujet de son leader slovène : « Il apporte beaucoup de choses. Déjà, le professionnalisme. C’est le plus sérieux. Il travaille parfaitement, il suit la nutrition, il suit les indications. Il passe des journées à faire des tests de matériel, à faire des tests de position, à aller voir les parcours. Donc, c’est un exemple de professionnalisme. Ce n’est pas ''Ah, j’ai la classe, je laisse faire''. Non, et donc c’est pour ça que c’est important pour les jeunes d’arriver à voir que le numéro un au monde, le coureur qui est en train d’écrire une page incroyable du cyclisme, est concentré sur son boulot. Il le fait avec le sourire. Il ne prend jamais ce qu’il est en train de faire comme quelque chose qu’il doit faire. Non, c’est quelque chose qu’il veut faire. Et ça, c’est le point important. Ça, c’est le truc important. Il fait tout ce qu’il faut faire, mais il le fait avec l’envie de le faire, pas le poids du "Je dois faire ci, ça"».