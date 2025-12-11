Cyclisme : L'hommage poignant du premier lieutenant de Pogacar

Alexandre Higounet

Avec le départ de Juan Ayuso, qui était initialement pressenti pour être le lieutenant numéro un de Pogacar et celui amené à le remplacer le cas échéant, le Portugais Joao Almeida apparaît aujourd'hui programmé pour le rôle. A l'occasion d'un entretien avec Ciclismo a Fundo, relayé par cyclinguptodate, le Portugais a en tout cas rendu un hommage appuyé à son leader.

Entre sa deuxième place à la Vuelta, alors qu'il avait constitué un danger jusqu'au bout pour le maillot amarillo Jonas Vingegaard, et le départ de Juan Ayuso en direction de Lidl-Trek, Joao Almeida s'impose aujourd'hui au sein de l'équipe UAE Team Emirates comme le lieutenant numéro un de Tadej Pogacar, celui qui pourrait être amené à le remplacer en tant que leader si nécessaire.

« Tu écris l'histoire quand tu es avec Tadej » Ces derniers jours, à l'occasion d'un entretien avec le média Ciclismo a fundo, relayé par le site cyclinguptodate.com, Joao Almeida a d'ailleurs rendu un vibrant hommage au double champion du monde : « Courir aux côtés de Tadej Pogacar ? J'aime. C'est un challenge et dans le même, je suis calme car nous avons toujours un plan. Tu écris l'histoire quand tu es avec lui. Pour moi, il est le meilleur coureur de tous les temps. Il est quelqu'un de hors du commun. Il m'impressionne toujours quand je le regarde courir car ce qu'il fait n'est pas normal. Il y a des moments où je suis très fort, et Tadej est encore un niveau au-dessus. Et tu te dis : il n'est pas normal, c'est un alien ».