Cyclisme : Alaphilippe a-t-il fixé la date de son arrêt ? Sa réponse

Alors qu'il lui reste deux ans de contrat avec l'équipe Tudor Cycling, soit jusqu'à la fin de l'année 2027, Julian Alaphilippe, qui aura alors 35 ans, a-t-il déjà fixé la date de la fin de sa carrière ? Concrètement, est-il acté dans sa tête qu'il n'ira pas au-delà de 2027 en tant que cycliste professionnel ? Le double champion du monde a été interrogé sur le sujet par le quotidien L'Equipe. Et il a répondu...
En milieu de semaine, la conférence de presse de présentation de l'équipe Tudor Cycling pour 2026 s'est tenue en marge d'un stage de préparation collectif en Espagne. A cette occasion, Julian Alaphilippe, qui a recentré cette année son programme sur des courses collant parfaitement à son profil de puncheur-grimpeur, n'a pas caché qu'il visait toujours une victoire dans une grande classique et que cela constituait une motivation toujours essentielle pour monter sur un vélo.
« Là, je suis vraiment à bloc dans la saison, comme il y a dix ans »
Le double champion olympique a ainsi lancé dans les colonnes de L'Equipe : « Est-ce que j'ai fait le deuil de gagner un Monument ? Pas encore. C'est encore dans ma tête. Je me sens encore capable de pouvoir gagner de grandes courses. Si je n'ai plus ça, c'est fini. Je ne peux pas rouler juste pour rouler. Cela demande trop de sacrifices. Moi j'ai besoin d'avoir des objectifs. (...) On m'a déjà souvent posé la question de mon après-carrière, j'ai plein d'idées, mais je n'y pense pas concrètement parce que si tu penses à la fin, tu as déjà un pied dehors. Et ce n'est pas mon cas. Si on veut performer à ce niveau-là, il faut être à fond dedans, sinon c'est mort ».
« La fin se rapproche, mais je ne suis pas fermé à continuer un an de plus (après 2027), pourquoi pas ? »
La question de savoir si Julian Alaphilippe avait d'ores et déjà fixé une date pour ce fameux jour où il pensera concrètement à l'après s'impose naturellement. Est-ce que cela sera à la fin de 2027, au terme de son contrat avec Tudor ? Le champion français a été interrogé sur le sujet lors de l'entretien accordé à L'Equipe : « Qu'est-ce qui pourrait me faire arrêter ? Ne plus gagner ? Je ne fonctionne pas comme ça. Là, je suis vraiment à bloc dans la saison, comme il y a dix ans. La fin se rapproche, mais je ne suis pas fermé à continuer un an de plus, pourquoi pas ? Ce qui me ferait arrêter serait de connaître une année très difficile, où je suis très souvent malade, où je suis blessé. Parce que là, il y a zéro plaisir. Tu ne cours plus après les victoires, tu cours après la condition, et je ne fais pas du vélo pour ça ».