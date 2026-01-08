Cyclisme : Alaphilippe a-t-il fixé la date de son arrêt ? Sa réponse

Alexandre Higounet

Alors qu'il lui reste deux ans de contrat avec l'équipe Tudor Cycling, soit jusqu'à la fin de l'année 2027, Julian Alaphilippe, qui aura alors 35 ans, a-t-il déjà fixé la date de la fin de sa carrière ? Concrètement, est-il acté dans sa tête qu'il n'ira pas au-delà de 2027 en tant que cycliste professionnel ? Le double champion du monde a été interrogé sur le sujet par le quotidien L'Equipe. Et il a répondu...

En milieu de semaine, la conférence de presse de présentation de l'équipe Tudor Cycling pour 2026 s'est tenue en marge d'un stage de préparation collectif en Espagne. A cette occasion, Julian Alaphilippe, qui a recentré cette année son programme sur des courses collant parfaitement à son profil de puncheur-grimpeur, n'a pas caché qu'il visait toujours une victoire dans une grande classique et que cela constituait une motivation toujours essentielle pour monter sur un vélo.

« Là, je suis vraiment à bloc dans la saison, comme il y a dix ans » Le double champion olympique a ainsi lancé dans les colonnes de L'Equipe : « Est-ce que j'ai fait le deuil de gagner un Monument ? Pas encore. C'est encore dans ma tête. Je me sens encore capable de pouvoir gagner de grandes courses. Si je n'ai plus ça, c'est fini. Je ne peux pas rouler juste pour rouler. Cela demande trop de sacrifices. Moi j'ai besoin d'avoir des objectifs. (...) On m'a déjà souvent posé la question de mon après-carrière, j'ai plein d'idées, mais je n'y pense pas concrètement parce que si tu penses à la fin, tu as déjà un pied dehors. Et ce n'est pas mon cas. Si on veut performer à ce niveau-là, il faut être à fond dedans, sinon c'est mort ».