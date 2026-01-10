Séparation avec Kylian Mbappé : La rupture est validée !

Pierrick Levallet

Barré par la concurrence de Kylian Mbappé, Endrick souffrait de son manque de temps de jeu au Real Madrid. L’international auriverde va donc tenter de se relancer en Ligue 1 à six mois de la Coupe du monde 2026. Le Brésilien a rejoint l’OL en prêt. Et dans le vestiaire lyonnais, on est déjà tombé sous le charme du buteur de 19 ans.

«Endrick est un joueur qui correspond bien à l’équipe» « Il est en forme à l’entraînement. Il fait tout ce qui est demandé par l’entraîneur, mais j’ignore s’il jouera 90 minutes (...) Il est très bon balle au pied, il garde bien le ballon, il est fort et rapide. Il est efficace dans la surface comme en dehors, et il est capable de tirer des deux pieds, peu importe l’angle. Endrick est un joueur qui correspond bien à l’équipe. Il a de belles qualités et, dans le vestiaire, on a l’impression qu’il est là depuis longtemps » a ainsi expliqué Ruben Kluivert dans des propos rapportés par Foot Mercato.