Cyclisme : L'anecdote qui raconte la classe de Pogacar !

Déterminé à tout tenter pour remporter Paris-Roubaix, une course qu'il a adorée l'an dernier et qu'il rêve de gagner pour compléter son palmarès de Monuments, Tadej Pogacar était dans le Nord en début de semaine pour reconnaître le parcours. A cette occasion, il en a profité pour aller chez le coiffeur, qui a témoigné dans les médias flamands.

S'il fallait encore une preuve de la détermination de Tadej Pogacar de remporter Paris-Roubaix, une course qui l'a fait rêver l'an dernier, et s'il en fallait une que l'Enfer du Nord serait bien à son programme en 2026, alors que le staff du Team UAE aurait bien aimé qu'il la zappe l'an prochain, elles sont arrivées directement du nord de la France en début de semaine.

« C'est Pogacar lui-même qui m'a appelé pour savoir si j'avais de la place pour deux personnes » En effet, selon les médias flamands, le double champion du monde s'est rendu sur place en compagnie de quelques coéquipiers pour reconnaître une grande partie du parcours pour une sortie de 160 kilomètres pendant cinq heures. Installé en Belgique du côté de Waregem pour l'occasion, Pogacar en a profité pour aller chez le coiffeur. Ce dernier a raconté l'épisode dans les colonnes du Het Laatste Nieuws. Il témoigne de la casse du champion slovène.