Cyclisme : Pogacar décrit ses entraînés préférés... et les pires !

Alexandre Higounet

A l'occasion d'un long entretien accordé au quotidien sportif italien, Gazzetta Dello Sport, relayée par le média cyclinguptodate.com Tadej Pogacar a accepté d'évoquer ses entraînements, lui qui a toujours indiqué que l'arrivée de son nouvel entraîneur, Javier Sola, arrivé à la fin de l'année 2023, avait compté pour beaucoup dans le palier qu'il a incontestablement franchi à partir de 2024.

A l'occasion d'un entretien accordé au podcast danois Fuglsang i Feltet, relayé par le site cyclinguptodate.com, Tadej Pogacar a accepté d'évoquer ses entraînements, lui qui a toujours indiqué que son changement d'entraîneur à la fin de l'année 2023 en faveur de Javier Sola avait beaucoup compté dans son palier franchi en 2024, comme il l'avait confirmé récemment à la Gazzetta Dello Sport : « Avec Javier, on se parle tous les jours. Il est un guide incroyable et nous avons une connexion parfaite ».

« Tu rentres à la maison un peu démoli, mais tu as filé toute la journée à bonne vitesse » Pour le podcast, Pogacar a donc accepté d'évoquer ses entraînement préférés, notamment lors de l'hiver : « Durant l'hiver, j'aime les sorties juste en zone 2 pendant 5-6 heures. Particulièrement quand tu es tout seul et que tu fais une grande boucle. J'aime vraiment ça, tu maintiens la jauge élevée. Tu rentres à la maison un peu fatigué, un peu démoli, mais aussi, tu as filé toute la journée à bonne vitesse et tu te sens si bien ».