Cyclisme : Pogacar décrit ses entraînés préférés... et les pires !

A l'occasion d'un long entretien accordé au quotidien sportif italien, Gazzetta Dello Sport, relayée par le média cyclinguptodate.com Tadej Pogacar a accepté d'évoquer ses entraînements, lui qui a toujours indiqué que l'arrivée de son nouvel entraîneur, Javier Sola, arrivé à la fin de l'année 2023, avait compté pour beaucoup dans le palier qu'il a incontestablement franchi à partir de 2024.
A l'occasion d'un entretien accordé au podcast danois Fuglsang i Feltet, relayé par le site cyclinguptodate.com, Tadej Pogacar a accepté d'évoquer ses entraînements, lui qui a toujours indiqué que son changement d'entraîneur à la fin de l'année 2023 en faveur de Javier Sola avait beaucoup compté dans son palier franchi en 2024, comme il l'avait confirmé récemment à la Gazzetta Dello Sport : « Avec Javier, on se parle tous les jours. Il est un guide incroyable et nous avons une connexion parfaite ».
« Tu rentres à la maison un peu démoli, mais tu as filé toute la journée à bonne vitesse »
Pour le podcast, Pogacar a donc accepté d'évoquer ses entraînement préférés, notamment lors de l'hiver : « Durant l'hiver, j'aime les sorties juste en zone 2 pendant 5-6 heures. Particulièrement quand tu es tout seul et que tu fais une grande boucle. J'aime vraiment ça, tu maintiens la jauge élevée. Tu rentres à la maison un peu fatigué, un peu démoli, mais aussi, tu as filé toute la journée à bonne vitesse et tu te sens si bien ».
« Quand le coach a juste marqué sortie avec 10 sprints au début et 10 à la fin, c'est le pire pour moi »
A l'inverse, le double champion du monde a aussi évoqué les séances qui ont moins ses faveurs... Pogacar a ainsi confié : « Je n'aime pas trop les trucs en explosivité. Et quand le coach a juste marqué sortie avec 10 sprints au début et 10 à la fin, c'est le pire pour moi, et vous comprenez ce que je veux dire ». Mais pour Pogacar, le fil rouge est toujours resté le même, essayer de progresser encore : « Il y a quelque chose qui me motive plus que tout, c'est de voir jusqu'où je peux me pousser pour progresser, en entraînement, en course, partout. Trouver des nouveaux moyens d'avancer, de rester au top ». Jusqu'ici, on a pu en constater les résultats !