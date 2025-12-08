Cyclisme : Après Pogacar, une nouvelle idée révolutionnaire pour les dates des Grands Tours !

Alexandre Higounet

Il y a quelque temps, Tadej Pogacar avait lancé l'idée d'inverser les positions au calendrier du Tour d'Italie et du Tour d'Espagne, indiquant que ce serait la meilleure des choses tant pour les organisateurs que pour les coureurs. Ces dernières heures, le double champion du monde a reçu un soutient de poids sur cette idée.

Il y a quelques temps, Tadej Pogacar avait jeté un pavé dans la mare en évoquant l'idée d'inverser au calendrier les positions du Tour d'Italie et du Tour d'Espagne, indiquant que selon lui, ce serait bénéfique à la fois pour les organisateurs et pour les coureurs : « C'est toujours difficile de combiner le Tour de France et la Vuelta. Mais un jour je devrai participer à la Vuelta. Et quand ce jour arrivera, je serai impatient. J'ai toujours dit que si la Vuelta changeait de place avec le Giro, à la fois le Giro et la Vuelta seraient dans de bien meilleures conditions, tant au niveau de la météo que de la participation des coureurs ».

Nibali au soutien de Pogacar Ces dernières heures, le double champion du monde a reçu un soutien de poids, puisque l'ancien champion italien Vincenzo Nibali a appuyé cette idée en répondant aux questions du quotidien sportif espagnol Marca. Il est même allé plus loin, déclarant dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « En Italie, il fait froid en mai et juin. Il n’est pas rare de trouver de la neige dans les zones montagneuses, comme sur les flancs du Stelvio. En déplaçant le calendrier cycliste, ce problème ne survient plus. Et la Vuelta ne souffrira plus de ses températures étouffantes. Et puis, la première grande course de l’année a toujours quelque chose de spécial : les cyclistes arrivent les jambes fraîches et il y a beaucoup de spectacle. Ça a toujours été comme ça. Si ça ne tenait qu’à moi, je parierais d'ailleurs sur une rotation des trois Grands Tours. Cela rendrait la saison bien plus intéressante ».