Nouvelle histoire pour Kylian Mbappé : C'est officiel !

La première partie de saison du Stade Malherbe Caen, relégué en National la saison dernière, est loin de répondre aux attentes. C'est la raison pour laquelle le club qui appartient à Kylian Mbappé a décidé de se séparer de son entraîneur, Maxime D'Ornano, remplacé par Gaël Clichy. Le début d'une nouvelle histoire.

Caen change d'entraîneur... « Le Stade Malherbe Caen annonce la fin de sa collaboration avec Maxime d’Ornano, entraîneur de l’équipe première depuis le début de la saison. Malgré l’engagement dont il a fait preuve au quotidien, le Club a souhaité engager une nouvelle dynamique sportive pour la deuxième partie de saison. Le SM Caen remercie Maxime d’Ornano pour son investissement et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », peut-on lire dans le communiqué officiel du SM Caen.