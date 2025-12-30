Nouvelle histoire pour Kylian Mbappé : C'est officiel !

La première partie de saison du Stade Malherbe Caen, relégué en National la saison dernière, est loin de répondre aux attentes. C'est la raison pour laquelle le club qui appartient à Kylian Mbappé a décidé de se séparer de son entraîneur, Maxime D'Ornano, remplacé par Gaël Clichy. Le début d'une nouvelle histoire.
Caen change d'entraîneur...
« Le Stade Malherbe Caen annonce la fin de sa collaboration avec Maxime d’Ornano, entraîneur de l’équipe première depuis le début de la saison. Malgré l’engagement dont il a fait preuve au quotidien, le Club a souhaité engager une nouvelle dynamique sportive pour la deuxième partie de saison. Le SM Caen remercie Maxime d’Ornano pour son investissement et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », peut-on lire dans le communiqué officiel du SM Caen.
... et nomme Gaël Clichy
Et son successeur est d'ores-et-déjà connu puisqu'il s'agit de Gaël Clichy comme la révélait le SM Caen à travers un autre communiqué : « Le Stade Malherbe Caen annonce l’arrivée de Gaël Clichy en tant qu’entraîneur principal de son équipe professionnelle. Ancien international français, il apportera au Club son expérience du très haut niveau, sa connaissance du football moderne et son exigence au quotidien (...) Il sera accompagné de Marvin Esor, qui viendra compléter le staff technique actuel qui demeure inchangé. Le SM Caen souhaite la bienvenue à ce nouvel entraineur et lui apporte tout son soutien pour relever les défis de la seconde partie de saison ».