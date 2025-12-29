Kylian Mbappé : Le coup de pression du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé a brillé lors de la première partie de saison au Real Madrid. Avec 29 buts au compteur, le capitaine de l’équipe de France est l’homme en forme chez les Merengue. L’attaquant de 27 ans risque donc d’être mis sous pression par la direction madrilène lorsque les rendez-vous importants arriveront dans quelques semaines.

Kylian Mbappé marche sur l’eau au Real Madrid depuis le début de saison. Le capitaine de l’équipe de France a trouvé le chemin des filets à 29 reprises toutes compétitions confondues jusqu’à présent. Et l’attaquant de 27 ans ne semble pas prêt de s’arrêter. Le champion du monde 2018 est l’homme en forme de la Casa Blanca, qui dépend beaucoup de ses performances.

Mbappé sous pression au Real Madrid ? De ce fait, Kylian Mbappé risque d’être mis sous pression après les fêtes comme le rapporte AS. Les rendez-vous importants arriveront, et l’international français devra jouer un rôle capital pour permettre au Real Madrid d’atteindre ses objectifs. La direction madrilène compterait énormément sur son buteur vedette, qui aura également un enjeu important cet été avec la Coupe du monde 2026.