Cyclisme : L'aveu de Madiot au sujet de Pogacar

A l'occasion d'un entretien accordé au média flamand Het Laatste Nieuws, Marc Madiot, le boss de la Groupama-FDJ, a répondu aux questions autour du projet Paris-Roubaix de Tadej Pogacar, lui qui a levé les bras à deux reprises sur le vélodrome de Roubaix. Et à cette occasion, Madiot, a reconnu de grandes qualités au leader du Team UAE, lui qui a souvent dit ne pas compter parmi ses fans.

Ancien double vainqueur de Paris-Roubaix, la course de son coeur dont il était un grand spécialiste, Marc Madiot, le boss de la Groupama-FDJ, a été interrogé par le média flamand Het Laatste Nieuws au sujet de la volonté déclarée par Tadej Pogacar de prendre à nouveau le départ de l'Enfer du Nord en 2026. Madiot a ainsi déclaré : « Parfois, la presse écrit : “Pourquoi prendrait-il le départ de Roubaix ? Il ne devrait prendre aucun risque avant le Tour…” Non, je ne suis pas d’accord. Gagner Roubaix serait tout aussi important pour sa carrière que le Tour ».

« Tadej respecte l'importance des grands événements cyclistes, chapeau à lui ! » Et si Marc Madiot a souvent admis ne pas figurer parmi les plus grands admirateurs du double champion du monde - il l'a confirmé à Het Laatste Nieuws : « En réalité, je ne suis pas un grand fan de Tadej Pogacar » -, le manager tricolore a tout de même tenu des propos très élogieux à son sujet, louant par exemple sa connaissance de l'histoire de son sport : « J'espère qu'il pourra gagner Paris-Roubaix un jour. Tadej est un grand symbole pour le cyclisme. Tadej a une profonde connaissance de l'histoire du cyclisme. Il respecte l'importance des grands événements cyclistes. Chapeau à lui ! Nous devons le soutenir et l'encourager ».